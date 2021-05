Uomini e Donne, è scontro infuocato tra Gemma Galgani e Isabella Ricci (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, è scontro tra Gemma Galgani e Isabella Ricci che rinuncia a frequentare Aldo Farella.

Il cuore di Gemma Galgani è in mille pezzi. La dama più discussa del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato di nutrire per Aldo Farella una semplice amicizia, ma ora è in lacrime sapendo che il cavaliere ha deciso di frequentare anche Isabella Ricci. La reazione di Gemma spiazza tutti e la dama viene attaccata ferocemente dagli opinionisti, che non credono alle sue parole. Quando Isabella si tira indietro, si crea una polemica in studio e nessuno sembra essere dalla parte della torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani gelosa di Isabella Ricci

Dopo l’ultima Puntata di Uomini e Donne, la situazione tra Gemma Galgani e Aldo Farella si è fatta più contorta che mai. I due protagonisti del Trono Over, infatti, si trovano molto bene e amano trascorrere del tempo insieme ma tra loro è nata un’amicizia che non sembra potersi tramutare in una vera e propria relazione. Maria De Filippi manda in onda lo sfogo della Galgani, distrutta dopo aver saputo che il cavaliere ha deciso di frequentare Isabella Ricci, una donna molto più razionale di lei. In studio scopriamo che Aldo e Isabella sono usciti insieme e hanno scoperto di avere molte passioni in comune, mentre Gemma ha tentato di dissuadere il Farella dal frequentare la rivale, proponendo di cancellare l’appuntamento per uscire con lei.

La Galgani ha spiegato che Aldo, dopo aver rifiutato la proposta, le ha promesso comunque di uscire insieme a cena e in studio è scoppiato il caos. Tina Cipollari vuole capire perché, dopo averlo relegato nel ruolo di amico per tanto tempo, al torinese ora voglia tornare ad avere l’attenzione di Aldo tutta per sé. “Mi scocciava che uscisse con Isabella, che ritengo poco sentimentale e algida, e mi sentivo protettiva nei confronti di Aldo”, ha spiegato Gemma. La Ricci ha preso la parola, dichiarando di non essere fredda ma di preferire una conoscenza graduale, che non sia preda di una passione adolescenziale. In studio nessuno sembra credere alla versione dei fatti raccontata da Gemma, dal momento che la sua reazione sembra dettata da una gelosia immotivata poiché Aldo non le è mai piaciuto fisicamente.

L’ennesimo intervento a gamba tesa di Nicola Vivarelli sembra infastidire parecchio la torinese, che dichiara che i suoi sentimenti per Aldo sono cambiati. “Ma che combinazione, è cambiato proprio quando lui ha iniziato a frequentare Isabella”, ha insinuato la Cipollari. La Ricci decide di farsi da parte perché non ama queste situazioni ambigue, ma la Galgani non sembra soddisfatta neppure di questa soluzione. Per Tina il motivo è uno solo: la torinese sperava di creare dinamiche, senza poi dover realmente dimostrare il suo interesse per Aldo.

