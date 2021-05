Uomini e Donne, è scandalo: la produzione protegge Ida Platano e censura Riccardo Guarnieri

Gossip TV

I fan di Uomini e Donne insorgono contro la produzione dopo la sparizione delle scene più importanti del confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Nella Puntata di ieri, martedì 18 maggio 2021, abbiamo assistito allo scontro tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, nel quale si è inserita anche Ida Platano. La dama bresciana è scoppiata in lacrime per la discussione con il suo ex fidanzato, ma ai fan del dating show di Maria De Filippi non è sfuggito un dettaglio molto importante. La produzione ha tagliato di netto le scene più importanti che riguardano la Platano, accusata da Riccardo di aver mentito per emergere in studio arrivando anche a pensare di corteggiare Sossio Aruta per via della sua popolarità. La scomparsa di queste scene ha fatto imbestialire i telespettatori, convinti che Ida sia stata protetta in modo fin troppo palese.

Uomini e Donne: la produzione protegge Ida Platano?

Le Anticipazioni, lanciate da Ilvicolodellenews, hanno svelato che nello studio di Uomini e Donne ci sarebbe stato uno scontro infuocato tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, prima del confronto tra il cavaliere pugliese e la sua ex Ida Platano. Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, abbiamo assistito al faccia a faccia tra i due, che ormai hanno deciso di prendere strade diverse rinfacciandosi errori e mancanze. Dopo aver incassato le parole di Roberta con la sua solita testardaggine, il Guarnieri ha deciso di fare rivelazioni shock sulla dama di Cassino, confessando di aver stretto con lei un accordo per rimanere più a lungo in trasmissione, in modo che lei avesse il tempo di attirare un numero maggiore di followers sui social e continuare con le sue sponsorizzazioni. Accuse che la Di Padua ha rigettato al mittente ma che hanno gelato tutti i presenti, certi che Riccardo stesse dicendo la verità. Nella querelle è intervenuta anche Ida Platano, che ha cercato di inserirsi con una certa insistenza nella conversazione, fino a che Riccardo è esploso e l’ha zittita senza troppe cerimonie.

Uomini e Donne, la produzione accusata di censura

Ida è scoppiata in lacrime, ripresa da Maria De Filippi che ha tentato di distrarla dal vecchio rancore nei confronti del cavaliere pugliese. Ciò che ha lasciato il pubblico senza parole, tuttavia, è stato il taglio netto di una scena molto importante svelate nel dettaglio dalle anticipazioni. Ida e Riccardo litigano, ma non viene mostrata l’accusa che il cavaliere ha rivolto alla sua ex, raccontando che lei gli ha chiesto di mettere in mostra il suo cellulare per paura di venire registrata, mentre con un’altra dama sceglieva chi avrebbe potuto corteggiare per assicurarsi di rimanere al centro dello studio. Secondo le anticipazioni, Ida avrebbe parlato di Sossio Aruta, all’epoca cavaliere discusso nel parterre del Trono Over, pur di stare al centro dell’attenzione. Peccato che la produzione abbia deciso di tutelare Ida, tagliando completamente la scena in questione. L’accaduto ha provocato una rivolta dei fan del programma, che hanno visto quanto accaduto come un netto favoritismo nei confronto della dama. Come replicheranno gli addetti ai lavori?

