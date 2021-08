Uomini e Donne: è finita tra Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello, la rivelazione della dama

Gossip TV

Alessandra annuncia la rottura con Giancarlo: "Non ci siamo mai chiariti".

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello è giunta al capolinea. Ad annunciare la notizia è stata l'ex dama del trono over che, intervistata da piùdonna, ha raccontato i dettagli della rottura con il discusso cavaliere.

Alessandra e Giancarlo si sono lasciati dopo Uomini e Donne

Giancarlo e Alessandra si sono detti addio. Ricordiamo che dopo la tormentata frequentazione con Aurora Tropea, Giancarlo aveva deciso di continuare la sua conoscenza con Alessandra. I due si erano trovati così bene da decidere di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme per viversi il loro amore lontano dai riflettori.

Le cose tra i due protagonisti del trono over, però, non sono andate bene. Nelle ultime ore, infatti, Alessandra ha annunciato la rottura con Giancarlo rivelando: "Non sento più Giancarlo da più di tre mesi, avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi".

Leggi anche Riccardo Guarnieri in vacanza con una nota Dama del Trono Over

L'ex dama di Uomini e Donne ha concluso confessando: "Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più. Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi. Io ci credevo e credevo in questo amore".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.