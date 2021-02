Uomini e Donne, "È bello ma vuoto, fa la stessa cosa con tutte": Nicole distrugge Armando Incarnato

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Armando Incarnato sbugiardato da Nicole Vinti.

Armando Incarnato è furioso con Nicole Vinti. Nella Puntata di Uomini e Donne, il cavaliere partenopeo torna alla carica contro l’elegante dama, rivelando di aver avuto con lei un incontro in albergo e di aver ricevuto attenzioni che non collimano con il fatto che lei abbia scelto Carlo. Dopo aver mostrato in studio le clip dei rispettivi sfoghi, scoppia il caos tra i due protagonisti del Trono Over.

Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Armando Incarnato e Nicole Vinti

Continua la querelle tra Armando Incarnato e Nicole Vinti. La nuova dama del Trono Over ha intrapreso la conoscenza con il cavaliere partenopeo, salvo poi annunciare di aver deciso di continuare a frequentare solamente Carlo. Inevitabilmente, l’Incarnato è esploso e ha fatto intendere che Nicole sta nascondendo la verità sulla loro frequentazione, omettendo di essersi scambiati baci passionali. La Vinti ha negato, parlando di semplici carinerie con il protagonista di Uomini e Donne, e ribadendo di aver più interesse per Carlo.

Nella Puntata di oggi, martedì 9 febbraio 2021, Maria De Filippi ha mostrato gli sfoghi dei due dietro le quinte. Nicole si è confrontata con Carlo, ammettendo di essere dispiaciuta per il comportamento di Armando che reputa un uomo bello ma vuoto. L’Incarnato, invece, sottolinea di aver vissuto una grande intimità con la dama, tanto da raggiungerla in albergo e di essere rimasto scioccato dal suo rifiuto, proprio in virtù di quello che hanno vissuto. Armando è furioso per le parole della Vinti, e la accusa di aver mentito alla redazione per salvaguardare il suo rapporto con il rivale Carlo. La dama, con una calma invidiabile, smonta ogni accusa e replica: “Queste cose non ti rendono uomo. Io un uomo così vicino a me non lo voglio […] Tu parli parli, ma non fai nulla”.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Gianni Sperti prende la parola, dando ragione a Nicole dal momento che Armando sta distorcendo la realtà, non mostrandosi sempre coerente nel raccontare i fatti. “Lei non si inganna in quello che dice, lei dice sempre la stessa cosa. Non ti puoi vantare di essere onesto, perché hai detto la verità quando faceva comodo a te”, sbotta lo Sperti. Armando lancia un’altra bomba, rivelando di aver passato diverso tempo nella camera d'albergo di Nicole, che nega nuovamente il racconto.

Tina Cipollari, a differenza del collega, sembra credere al partenopeo: “Credo che tu ti sia sbilanciata, hai avuto questa attrazione poi, conoscendo Carlo, hai fatto marcia indietro. A me non passerebbe mai l'idea di mandare la colonna sonora di un film di un certo tipo, ad un uomo che non mi interessa. Non puoi far passare Armando da scemo, da illuso, perché inizialmente ti piaceva”. La Vinti, sostenuta dalla De Filippi, ribadisce di aver provato attrazione per Armando, e di non averlo mai nascosto, ma di essere scioccata dal fatto che il partenopeo stia ingigantendo la loro conoscenza.

