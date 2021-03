Uomini e Donne e Amici si prendono una pausa, ecco perché

Gossip TV

Giovedì 18 marzo i due programmi quotidiani di Maria De Filippi non andranno in onda.

I due programmi quotidiani targati Mediaset e condotti da Maria De Filippi si prenderanno una pausa giovedì 18 marzo prossimo. Il dating show e il talent show di Canale 5, come riporta il sito di Davide Maggio, sono già registrati e non c’è la possibilità di inserire un ricordo alle vittime del Covid. È stata infatti istituita per il 18 marzo la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia del Covid-19.

La giornata fa riferimento al 18 marzo 2020 e alle terribili immagini degli autocarri militari a Bergamo, la prima città italiana devastata dall’epidemia. Un'iniziativa importante che ha lo scopo di non dimenticare la paura e tutto il dolore vissuto per quelle persone che hanno combattuto ma hanno purtroppo perso la battaglia contro il Coronavirus.

Come detto, i due programmi condotti dalla De Filippi, si prenderanno una pausa per la commemorazione istituita. Sulla conduttrice storica dell'azienda del Biscione, ci sono state recenti e importanti indiscrezioni diffuse da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Secondo il portale, Queen Mary sarebbe pronta a non rinnovare il contratto con Mediaset in scadenza a giugno. La rottura tra la conduttrice e l'azienda sarebbe legata anche alle ultime vicende collegate a Pietro delle Piane che a Live – Non è la d’Urso che ha raccontato di aver interpretato un ruolo nel programma di Temptation Island. Oltre ad agire per via legali, la Fascino P.g.T di proprietà della De Filippi, ha preso le distanze anche da Barbara d’Urso, dichiarando "stupore per l’ennesima volta in cui tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia".