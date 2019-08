Uomini e Donne: duro scontro sui social tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, ecco cosa è successo

Gossip TV

L'opinionista del trono classico furioso con l'autrice del dating show: "La faccia come il c**o".

Duro botta e risposta sui social tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia. Il motivo? La storica autrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore, ha condiviso una storia su Instagram ed un post che a molti utenti del web è parsa una vera e propria frecciatina all'ex corteggiatore del trono gay, Mario Serpa.

Mario Serpa furioso per il post di Raffaella Mennoia

Raffaella è tornata all'attacco contro gli haters senza risparmiarsi una frecciatina a qualche "miracolato": "Buone vacanze a tutti voi che mi seguite… vi auguro un’estate piena di sorrisi, di sole e di luce. Riposatevi, divertitevi ma specialmente godetevi chi vi ama, chi vi vuole bene perché conta solo quello. Vi auguro il meglio perché voi lo fate con me ed io non so come ringraziarvi per tutto l’affetto che mi dimostrate. P.s: a settembre vi prometto tante soddisfazioni per me e per voi. Ah, ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella messaggi di markette, di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri st***i senza vita. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni, semplici miracolati, cià". Non sappiamo se quest’ultimo riferimento fosse indirizzato a qualcuno in particolare ma ricordiamo che recentemente la storia collaboratrice di Maria De Filippi e l'ex corteggiatore del trono gay Mario sono stati protagonisti di una accesa e inaspettata discussione sui social.

Serpa infatti, non aveva gradito alcuni scatti condivisi da alcune persone che lavorano nella redazione di Uomini e Donne in compagnia dell’ex compagno e tronista Claudio Sona, reo del presunto inganno ai danni proprio del dating show di Canale 5. In ogni caso, il romano ha deciso di replicare nuovamente al post della Mennoia con delle parole molto forti: "Guarda sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa) informati meglio… e che se ti guardi intorno motivi per dire “boooh” ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack). P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle I su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu**. Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato IO. #pensavo #scagnozzi". Ma non è finita qui perchè Mario ha deciso di attaccare Raffaella anche su Twitter: "Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire".

Chiamato in causa da Mario, è intervenuto sui social anche lo storico opinionista del programma Gianni Sperti: "Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale". Arriverà una nuova replica di Raffaella?