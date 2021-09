Uomini e Donne, dubbi su Ciprian: la reazione di Andrea Nicole spiazza

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sincerità di Ciprian viene messa in discussione ma Andrea Nicole continua per la sua strada.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Biagio Di Maro si trova al centro delle polemiche dopo aver deciso di tornare a frequentare Sara Zilli. Mentre tra Alessandro e Pinuccia procede a gonfie vele, Andrea Nicole ha scelto di portare nuovamente in esterna Ciprian, scatenando la furia dei corteggiatori.

Uomini e Donne, Andrea Nicole presa da Ciprian: dubbi sul corteggiatore

Sara Zilli ha deciso di tornare sui suoi passi, alla luce di alcune dichiarazioni di Biagio Di Maro, chiedendo di darsi una seconda occasione dopo una rottura frettolosa. I due protagonisti di Uomini e Donne sono usciti insieme, nonostante il cavaliere stia frequentando anche Rosy. Quest’ultima, vedendo Biagio tornare da Sara, ha fatto un passo indietro non volendo trovarsi in una situazione scomoda. “Tu Sara, che sei stata trattata male da Biagio, credi alle chiacchiere su un giornale. Ieri sembrava la storia d’amore confermata, invece lui ha capito bene che se non va con te deve avere un’altra donna, per non uscire dal programma”, ha sbottato Gianni Sperti. In studio scoppia una discussione e il cavaliere del Trono Over viene accusato di essere finto e calcolatore.

“Io sono molto indecisa. Indubbiamente tra noi c’è una grande attrazione. Non è facile con lui, perché gli piacciono tutte. Essere mescolata con tutte non è il massimo”, ha ammesso la Zilli, che comunque conferma di voler continuare ad uscire con il Di Maro. È il momento di Alessandro e Pinuccia che continuano ad uscire insieme, e sono stati immortalati in esterna per le vie di Roma. Il cavaliere esprime il desiderio di imparare ad utilizzare un telefono moderno e Maria De Filippi promette di compragliene uno. Tocca ai tronisti fare il loro ingresso e Andrea Nicole si siede al centro, per parlare della sua esterna con Ciprian.

La tronista ha voluto rivedere il corteggiatore, anche se da una parte ha timore di questo inizio molto coinvolgente tra loro. Finita l’esterna, i corteggiatori di Andrea Nicole hanno fatto notare alla tronista che non è giusto focalizzarsi su una persona e che Ciprian è un presuntuoso. "Devo dire una cosa a favore di Ciprian, si chiama carattere e non arroganza. La cosa più importante è vedere lei con il sorriso, tutta questa arroganza non la vedo", ha dichirato il tronista Matteo in difesa del corteggiatore. Gianni ha ammesso di aver visto Ciprian più distaccato durante questa seconda esterna, e lui ammette che uscirebbe anche con Roberta. Nonostante la perplessità generale, Andrea Nicole comprende il discorso del corteggiatore e i due ballano insieme.

