Uomini e Donne, dramma tra Marika Geraci e Armando Incarnato: ''Ecco cosa mi ha fatto''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si scatena una discussione furiosa tra Marika Geraci e Armando Incarnato. Roberta Giusti è uscita con Samuele Carniani in esterna, ma ha deciso di non baciarlo perché non vuole creare conflitti con Luca Salatino. Dopo una domanda di Maria De Filippi, espolde l'ennesima discussione tra Diego Tavani e Ida Platano.

Uomini e Donne: Marika Geraci tuona contro Armando Incarnato

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un colpo di scena. Armando Incarnato riceve la chiamata di Marika Geraci, giunta in città per parlare con lui. Entrata in studio, Marika spiega di aver voluto raggiungerlo alla luce del loro ultimo confronto, durante il quale anche Armando ha ammesso che tra loro non sia finito l’interesse. La dama ha raccontato di essere stata molto male dal partenopeo, che l’ha invitata a lasciare il programma, dato che lei è interessata solamente a lui, ma il sentimento non è reciproco. “Mi ha detto che mi conveniva uscire con lui, per avere più sponsorizzazioni perché ha lui non è andata giù che alcune aziende mi hanno contatto per sponsorizzare […] Io non ho parole per questa persona, non meritavo di trattare un trattamento del genere, mi ha lasciato sola fino all’indomani, dopo avermi detto che ci avrebbe pensato”, ha ammesso Marika scoppiando in lacrime. Armando, per nulla commosso dallo sfogo della dama, ha dichiarato di non voler avere nulla a che fare con Geraci, difesa invece da Gianni Sperti che trova le lacrime della donna reali e sentite.

“Armando sono anni che parli di rispetto, però penso che ti sei comportato da gran cafone. Tu rigiri tutta questa minestra”, ha sbottato Tina Cipollari. Nonostante le critiche, Incarnato ha dato la sua versione dei fatti, dichiarando di essersi comportato da cavaliere con Marika. “Tu sei veramente una brutta persona e sei anche pericolosa. Tu sei stata mesi qui dentro, poi quando non viene nessuno per te, cerchi me”, ha esclamato Armando. Il cavaliere ha poi raccontato del suo primo incontro con Serena, che è stato a dir poco perfetto, mentre Marika ha lasciato lo studio ancora molto scossa. Si passa poi al trono classico con Roberta Giusti, che è uscita in esterna con Samuele Carniani.

La tronista romana si è mostrata molto rigida, evitando in ogni modo il bacio con il corteggiatore. Maria De Filippi rivela che Luca Salatino ha mandato un duro audio sulla scelta di Roberta di portare il rivale a casa sua. La tronista ha ammesso di essere confusa e di non voler creare strappi, giunta in un momento particolare del suo percorso, e per questo non ha voluto baciare Samuele. Dopo l’ultima puntata, Gloria ha chiesto il numero di Diego Tavani dopo aver scambiato qualche battuta in studio. Il romano non è interessato alla dama, perché non è felice del fatto che lei abbia tentato un approccio, per poi dirigere la sua attenzione su Armando. Inevitabilmente, visti i trascorsi recenti, scoppia una discussione tra Ida e Diego, che rinfaccia alla dama di denigrarlo ad ogni occasione, sminuendo anche il sentimento che li ha legati. Si passa poi a Matteo Ranieri, che ha notato una ragazza nei video proposti dalla redazione, ma teme di conoscerla perché ha scoperto che lei è madre. Nonostante i dubbi, il tronista ha voluto portare la corteggiatrice in esterna e sembra che tra loro vi sia tanta intesa.

