Uomini e Donne, dramma in studio: Gemma Galgani piange, Massimiliano preferisce Nadia

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Massimiliano scarica Gemma Galgani che non la prende bene.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, arriva una brutta batosta per Gemma Galgani. La dama torinese sperava di poter iniziare a frequentare Massimiliano, che invece le ha preferito Nadia, mettendo in chiaro di non avere intenzioni romantiche con la dama torinese. In studio si scatena il dramma e Gemma viene accusata di reagire esageratamente alla situazione.

Uomini e Donne: Massimiliano fa piangere Gemma Galgani

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani è rimasta stregata da Massimiliano e ha deciso di parlare con il cavaliere prima di lasciare lo studio. Concluse una serie di avances, la dama torinese strappa un appuntamento a Massimiliano e si parla di colpo di fulmine. Galgani è felice ma Tina Cipollari critica amaramente il suo entusiasmo, ricordando che la dama parte sempre in quarta nelle sue conoscenze senza dare tempo ai cavalieri di ragionare. Maria De Filippi informa Gemma che Massimiliano ha contattato un’altra dama del parterre del Trono Over ovvero Nadia.

La torinese reagisce molto male, aggredendo la rivale e accusandola di aver tenuto un cavaliere per poi chiedere il numero di Massimiliano, sapendo che lei aveva già manifestato il proprio interesse. “Il signor Massimiliano non è sceso per lei, per questo motivo mi sono permessa di contattarlo, altrimenti non lo avrei fatto”, ha spiegato Nadia trovando l’applauso del pubblico. Mentre l’esterna tra i due viene mostrata, Gemma scoppia in lacrime delusa, soprattutto dopo aver sentito Massimiliano dire che con lei non potrebbe mai nascere nulla.

Galgani piange disperata, ferita dalle parole del cavaliere che nega anche di averla invitata a cena la sera stessa. “Non andiamo, non hai avuto la sensibilità per dire che nemmeno ricordi di avermi invitato a cena, l’elemosina non l’accetto”, ha sbottato la torinese. Mentre molti trovano esagerata la reazione di Gemma, alcuni credono che Nadia sia stata scorretta, soprattutto nei riguardi di Franco, che ha voluto tenere pur iniziando a frequentare Massimiliano. Nonostante le critiche, Franco ha spiegato di essere a conoscenza della situazione e di non avere problemi, mentre Maria De Filippi ha chiesto di andare avanti per non continuare a girare il coltello nella piaga.

