Uomini e Donne, "Dove hai la dignità di uomo?": è scontro tra Armando Incarnato e Michele Dentice

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Armando Incarnato attacca Michele Dentice che continua a chiedere il numero di Lucrezia Comanducci.

Armando Incarnato torna al centro delle polemiche dopo la Puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo del Trono Over ha rifiutato il corteggiamento di Marianna, prima di affrontare Michele Dentice. Il rivale, infatti, ha chiesto più volte il numero di telefono di Lucrezia Comanducci che è tornata nel programma esclusivamente per l’Incarnato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato contro Michele Dentice

Continuano le polemiche per Armando Incarnato. Il focoso e ironico cavaliere di Uomini e Donne è ormai una presenza fissa nel parterre maschile del Trono Over, sebbene ancora non abbia trovato la sua anima gemella. Attualmente, Armando sta conoscendo Lucrezia Comanducci che, dopo il triangolo con il tronista Gianluca De Matteis, è tornata in studio per dichiararsi al cavaliere. Nella Puntata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, l’Incarnato ha ricevuto una proposta inaspettata da Marianna. La dama è scesa poche settimane fa per conoscere il partenopeo e Gianluca, salvo poi scegliere di concentrarsi sul tronista. Quando il bel fisioterapista romano ha annunciato di non voler più continuare questa conoscenza, Marianna è tornata sui suoi passi e ha chiesto ad Armando di darle una seconda possibilità. Gli opinionisti hanno attaccato la dama, accusandola di essere tornata dal cavaliere solo per convenienza, nonostante Marianna abbia assicurato di avere ancora dei conti in sospeso con l’Incarnato che la fanno soffrire. Il cavaliere non è stato persuaso dalle parole della donna e ha rifiutato di uscire con lei per un chiarimento.

Uomini e Donne, Armando Incarnato geloso di Lucrezia Comanducci

Nel frattempo, Maria De Filippi ha inviato Lucrezia Comanducci e Brunilde a prendere il centro dello studio. Nonostante i battibecchi, Armando ha confessato di essere piuttosto interessato a Brunilde e Lucrezia non sembra averla presa con sportività. Il partenopeo si è rivolto duramente alla Comanducci, ammettendo che non ha apprezzato la mancanza di decisione dimostrata nei confronti di Michele Dentice. Il cavaliere rivale, infatti, ha chiesto per bene cinque volte il numero di Lucrezia noncurante dei continui rifiuti della giovane dama. Così è scoppiato un battibecco tra Armando e Michele e il primo ha inviato l’ex di Roberta Di Padua ha smettere con il suo corteggiamento non gradito, preservando la sua 'dignità di uomo'. Lucrezia, dal canto suo, ha ribadito di non essere interessata al Dentice ma non ha voluto usare parole troppo forti con il cavalieri, forse per non alimentare ulteriori polemiche.

