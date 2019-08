Uomini e Donne: dopo le polemiche, Maria De Filippi e Raffaella Mennoia passano le vacanze insieme

Gossip TV

La bufera mediatica che ha colpito Uomini e Donne non ha scalfito l'amicizia tra la De Filippi e la sua storica autrice.

Uomini e Donne è recentemente finito al centro delle polemiche, dopo i duri attacchi sferrati da Mario Serpa e Teresa Cilia a Raffaella Mennoia. La questione, almeno per ora, è rimasta in sospeso e non è chiaro se la redazione dell'amato dating show di Canale 5 abbia scelto di prendere seri provvedimenti legali contro Mario e Teresa.

Uomini e Donne: Maria De Filippi e Raffaella Mennoia insieme contro le polemiche

Intanto, tra la storica autrice e la De Filippi sembra ci sia ancora il sereno. Le due, infatti, sono state avvistate insieme in Toscana, mentre passano qualche giorno di relax nella villa della conduttrice ad Ansedonia. A darne notizia è il settimanale 'Gente' che ha paparazzato le due colleghe e amiche a bordo dello yacht di Maria. Al momento, la De Filippi non si è ancora direttamente esposta sulla bufera mediatica che ha colpito il programma, se non attraverso un breve comunicato apparso sulle pagine social ufficiali di Uomini e Donne.

Poche ore fa, tuttavia , la Mennoia ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare degli attacchi subiti nelle ultime settimane. Su Instagram, infatti, Raffaella ha dichiarato: “Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”.

Maria, dunque, sembra riporre piena fiducia nel suo braccio destro, nonostante il pubblico abbia espresso del dissenso nei confronti della Mennoia.