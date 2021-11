Uomini e Donne, Dominique sfida Gemma Galgani: la dama vuole Costabile!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani è in crisi con Costabile e la nuova arrivata Dominique vuole approfittarne.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, in studio va in scena una dura discussione tra Tina Cipollari e Costabile. La dama torinese si sente insicura, mentre il cavaliere sospetta che sia lei a cercare motivazioni per chiudere la frequentazione. Mentre Dominique fa infuriare Gemma, la tronista Roberta è uscita in esterna con Samuele, suscitando la gelosia di Luca.

Uomini e Donne: Gemma Galgani e Costabile in crisi

La puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Gemma Galgani e Costabile. La dama torinese è in lacrime e trova che il cavaliere abbia troppi atteggiamenti contraddittori nei suoi confronti, mentre lui sostiene di voler continuare. L’umore di Gemma non è dei migliori e Tina Cipollari ne approfitta per punzecchiarla, insieme a Gianni Sperti che l’accusa di far scappare gli uomini. Costabile, mantenendo la sua naturale cortesia, ricorda a Gemma tutti gli inviti che le ha fatto durante la loro conoscenza, sottolineando che significano molto di più che un buongiorno mancato o uno sguardo perso in studio. Galgani fa notare che prima di partire con lui c’è bisogno di un percorso condiviso cosa impossibile dal momento che il cavaliere sparisce senza spiegazioni, mentre Costabile continua a sostenere che è inutile tirare fuori discorsi già affrontati per creare tensioni di coppia. “A proposito di questi episodi in cui stacco il telefono… Io ce l’ho sempre attivo. Ieri ho dato anche il mio telefono per farle vedere che queste famose telefonate, non mi sono mai arrivate. Questi confronti di spessore limitato non mi interessano. Questi momenti che pensavo fossero superati, vedo che ritornano regolarmene, il che significa che da parte di Gemma non c’è più la volontà di frequentarmi”, ha sbottato Costabile.

Maria De Filippi fa notare alla dama che in questo modo permette al cavaliere di chiudere, lei afferma di non volere e tentenna. Dominique, scesa in studio per corteggiare Costabile, consiglia alla coppia di mettere fine a questa frequentazione dal momento che non vede in loro gioia e felicità. Dopo aver scoperto che il cavaliere ha accettato il numero di telefono della nuova arrivata, Gemma esplode e se la prende anche con Dominique. La torinese conferma di voler continuare anche se non sembra affatto convinta della scelta. Mentre Daniela si commuove forse ripensando alla fine della relazione con Biagio Di Maro, la presentatrice fa entrare in studio la tronista Roberta Giusti.

La romana è uscita con Samuele e questo fa infuriare Tommaso, che è uscito poche volte con Roberta ma che ha atteso pazientemente perché lei ha chiesto di rimanere in studio in attesa del loro momento. L’esterna con Samuele ha chiarito la situazione, dopo lo sfogo del corteggiatore, ma è servita ad indispettire Luca che è geloso della bella tronista. Roberta vuole fare il suo percorso senza costrizioni e si infuria con il pugile perché costretta a fare sempre gli stessi discorsi. Per Isabella Ricci arriva un nuovo cavaliere.

