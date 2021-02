Uomini e Donne, Davide Donadei svela un retroscena sul giorno della scelta: "Ho capito che sarebbe stata Chiara quando..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Davide dopo la scelta a Uomini e Donne.

Davide Donadei ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con Chiara Rabbi. Intervistato in esclusiva dal magazine del dating show di Maria De Filippi, il bel pugliese ha raccontato i primi momenti vissuti insieme alla sua nuova fidanzata.

Il retroscena di Davide Donadei sulla scelta a Uomini e Donne

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, abbiamo assistito alla scelta di Davide, che è ricaduta su Chiara. "Ho ritrovato la stessa persona con cui ho condiviso tutti questi mesi in studio e in esterna, ma con un pizzico di tranquillità in più" ha dichiarato l'ormai ex tronista rivelando che dal giorno della scelta lui e la romana non si sono più separati.

Decidendo di lasciare il programma insieme alla Rabbi, Donadei ha dovuto dire 'no' alla dolce Beatrice Buonocore: "Dire a una persona che non è la tua scelta, davanti a tutti, non è piacevole. Odio deludere le persone. Mi ha ferito sentirle dire che l’avevo presa in giro. […] Quando dicevo a Beatrice delle frasi importanti, ero spinto da un affetto forte e veniva tutto dal cuore".

Davide ha infine concluso svelando un retroscena sul giorno della scelta a Uomini e Donne: "Sono arrivato in puntata, il giorno della scelta, con dei dubbi importanti. In verità, avevo anche selezionato le canzoni per entrambe le scelte. Avevo deciso di trovare il coraggio all’interno dello studio, e ho capito che sarebbe stata Chiara quando l’ho vista scendere dalle scale. Ho pensato che quella sarebbe potuta essere l’ultima volta in cui l’avrei vista, e ho superato tutte le mie paure. Beatrice aveva tutte le carte in regola per stare al mio fianco, ma sono andato dove mi portava il cuore".

