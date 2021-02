Uomini e Donne, Davide Donadei sceglie Chiara Rabbi: la reazione di Beatrice Buonocore fa piangere il tronista

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Davide Donadei ha fatto la sua scelta.

È arrivato l’atteso momento della scelta di Davide Donadei. Il bel tronista di Uomini e Donne conclude il suo percorso nel Trono Classico, sostenuto dalla presenza di Sophie Codegoni e dell’ex collega Gianluca De Matteis, scegliendo Chiara Rabbi. Grandi emozioni per Beatrice Buonocore, che riesce ad emozionare il tronista con le sue parole.

Uomini e Donne, Davide Donadei in lacrime per Beatrice Buonocore

Davide Donadei è tesissimo. È arrivato il momento della sua scelta e, elegantissimo, ammette di aver avuto una crisi di ansia fino a poche ore prima di entrare in studio. Con lui ci sono Sophie Codegoni e l’ex collega Gianluca De Matteis che è tornato a Uomini e Donne per sostenerlo. Maria De Filippi fa accomodare in studio Beatrice Buonocore e mostra i momenti più belli della conoscenza con la bella corteggiatrice che fanno commuovere moltissimo Davide. Fa, poi, il suo ingresso Chiara Rabbi di rosa vestita mentre Gemma Galgani rivela di aver fatto un regalo ai tre protagonisti di questo importante giorno. “Per me questo percorso non è stato facile all’estero e, per assurdo, l’unica che è riuscita a darmi forza è stata Beatrice. Non sono le lacrime a fare una donna fragile”, ha ammesso la Rabbi con la voce rotta dall’emozione. Le due corteggiatrice lasciano lo studio in attesa del confronto finale con il Donadei.

Il tronista fa chiamare Beatrice che si siede davanti a lui sulla famosa seduta rossa. “Abbiamo iniziato questo percorso cinque mesi fa, tu hai fatto parte al 100% del mio percorso […] Giorno per giorno l’interesse per te cresceva, siamo partiti alla grande anche se avevo indecisioni sul tuo modo di essere. Mi sentivo molto più vicino a te in determinati momenti, questa mattina sono arrivato qui convinto di fare una scelta e ho avuto un momento buio, la paura di perdere una persona e sono andato in crisi […] Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di seguire quello che sento dentro […] Col cuore in mano, ti dico che non sei tu la mia scelta”, ha dichiarato Davide davanti ad un’incredula Beatrice. “Avresti potuto dosare le parole che hai detto, perché sai benissimo quanto contavano per me. Sai quello che io provo per te, non posso accettare questa cosa ma è una cosa a senso unico quindi penso che svanirà presto, perché non c’è niente da parte tua. Io sono stata vera fino alla fine, non mi pento di nulla però avresti potuto fare meno”, ha replicato la Buonocore in lacrime ammettendo di essersi sentita presa in giro. La corteggiatrice lascia lo studio e il Donadei scoppia in un pianto disperato, molto dispiaciuto perché realmente legato a Beatrice.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei

Tocca a Chiara confrontarsi con Davide, che inizia confessando: “Ricordo il tuo video, poi scendi e mi colpisci subito. Mi sono trovato bene con te dall’inizio poi sono successi un po’ di problemi dovuti al fatto che non ti avevo capito abbastanza […] Il fatto di sorridere tanto insieme è stata la nostra forza in questo percorso, eravamo in un punto in cui avrei scelto sempre te fino ad un determinato punto del percorso poi non sono più riuscito a ritrovarti […] So che per te non è stato facile qui dentro e hai mandato giù bocconi amari […] Non so se il mio desiderio si è realizzato, ma la persona che voglio sei tu”.

La Rabbi, con il sorriso stampato in faccia ma anche piuttosto incredula, ha abbracciato il tronista e ha confermato che anche lei è pronta ad andare via con lui. La neo coppia di Uomini e Donne si abbracciata sotto la cascata di petali rossi, commuovendo tutti.

