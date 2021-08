Uomini e Donne, Davide Donadei parla nel dettaglio dei suoi problemi di salute: ''Mi è stato diagnosticato…''

Gossip TV

Per la prima volta, Davide Donadei spiega nel dettaglio la natura dei problemi di salute che stanno influenzando la sua vita.

Nelle ultime settimane, Davide Donadei ha tenuto i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso, rivelando di aver vissuto un periodo piuttosto difficile a causa di problemi di salute, che lo hanno portato a prendere una pausa dai social e a concentrarsi sulla propria guarigione. Il fidanzato di Chiara Rabbi ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa è successo, attraverso alcune Ig Stories.

Uomini e Donne, Davide Donadei spiega i problemi di salute

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, formando una coppia affiatata che si è attirata la benevolenza dei fan del dating show di Maria De Filippi. La corteggiatrice romana si è trasferita in Puglia con il suo fidanzato, accettando di cambiare totalmente vita pur di stare al suo fianco, e la relazione tra i due è decollata in breve tempo. Mentre Chiara attacca Sophie Codegoni, che ha parlato male di Matteo Ranieri promettendo di approfondire l’argomento nella casa del Grande Fratello Vip, Davide ha annunciato di avere qualche problema di salute e di voler prendersi cura di sé stesso, allontanandosi dai social e dallo stress.

La notizia ha allarmato i sostenitori della coppia, che hanno chiesto ripetutamente all’ex tronista pugliese di approfondire l’argomento. Così, poche ore fa, il Donadei ha pubblicato una serie di Ig Stories, rivelando: "Tutto parte nell’ottobre dell’anno scorso, un mese dopo il programma. Inizio ad avere dei problemi che erano dettati da degli sfoghi in viso, delle afte in bocca, alcune volte mi sentivo tanto debole e avevo il cuoio capelluto sempre arrossato, iniziavo anche a perdere capelli. Mi sono stati prescritti per quaranta giorni degli antibiotici".

"Abbiamo pensato che con il caldo, il sole le cose si sarebbero sistemate. E devo dire la verità, qualcosa è cambiato a livello cutaneo. Avevo dei giorni si e dei giorni no. Giorni in cui ti sentivi il più bello del mondo e giorni in cui purtroppo non riuscivo a guardarmi allo specchio. Da questo capivo che non era un problema di acne, esterno, ma qualcosa che non stava funzionando dentro. I risultati non sono stati così positivi. Abbiamo trovato un’insulina basale alta. Sono parametri di un pre diabete. Mi viene diagnosticato questo pre diabete. Mi viene prescritta un’ecografia tiroidea e addominale ed è stato trovato un problemino alla tiroide, e dobbiamo ancora investigare su questo”. Il Donadei è pronto ad approfondire il vero motivo del suo malessere e noi auguriamo al pugliese una pronta guarigione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.