Uomini e Donne, Davide Donadei: "A Beatrice e Chiara regalerei un bacio"

Il tronista pugliese del parterre classico spiega come passerà le feste e cosa si aspetta dal nuovo anno.

Il venticinquenne Davide Donadei, ristoratore originario della Puglia, è uno dei ragazzi che attualmente siedono sui troni dello show di Maria De Filippi. Il giovane ha deciso di raccontarsi alle pagine del magazine di Uomini e Donne, spiegando come trascorrerà le festività natalizie e cosa spera succederà nel 2021.

Uomini e Donne, Davide Donadei sul 2021: ”Mi aspetto di riuscire ad avere accanto a me la persona giusta”

Il tronista Davide ha confessato ai microfoni della rivista dedicata allo show di Maria De Filippi che, come per tutti, anche lui passerà un Natale diverso dal solito, ma non per questo meno speciale. Abituato a spendere il 25 dicembre lavorando presso il proprio ristorante, questa volta Donadei rimarrà a casa con la propria famiglia. Ecco cosa ha detto il ragazzo durante l’intervista:

Negli ultimi dieci anni ho sempre trascorso il Natale al mio ristorante, ma quest’anno tornerò in famiglia e credo riuscirà a essere un bel Natale nonostante tutte le difficoltà. Questa festa significa innanzitutto passare del tempo insieme alle persone che si amano e, dopo essere stato distante da mia madre e mio fratello per tutti questi mesi, non vedo l’ora di poter stare un po’ di tempo con loro.

Per quanto riguarda l’arrivo del nuovo anno, Davide si è detto speranzoso e positivo, oltre ad augurarsi il ritorno alla precedente normalità, spazzata via dalla pandemia di Covid. Il tronista è fiducioso anche di riuscire a trovare una compagna con cui condividere il 2021:

Spero che ciascuno di noi possa mettere da parte i momenti difficili, tornare alle vecchie abitudini e al proprio lavoro, Mi auguro di riuscire a vedere le persone a cui voglio bene felici: si è respirata nell’aria un po’ di tristezza questi mesi, ma io ritengo un ragazzo fortunato perché sto vivendo un’esperienza speciale e bella. Nel 2021 mi aspetto di riuscire ad avere accanto a me la persona giusta.

Uomini e Donne, Davide Donadei su Chiara e Beatrice: “Per me sono due persone importanti”

Passando a parlare delle sue corteggiatrici, in special modo di Chiara e Beatrice, Davide si augura che anche loro riescano a passare delle festività serene, ribadendo quanto queste due donne siano diventate importanti per lui nel suo percorso a Uomini e Donne. Il tronista si è detto anche dispiaciuto per la lontananza a cui saranno costretti nei giorni di festa:

Spero possano trascorrere un Natale sereno: loro sono diventate persone importanti per me e meritano il meglio. Vorrei passassero questo periodo con il sorriso, riuscendo a custodire dentro loro stesse tutti i momenti preziosi che abbiamo passato insieme. A loro mando, almeno a livello figurativo, un bacio d’affetto. [...] L’idea di averle lontane in queste feste è stato motivo di tante riflessioni, mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto passare questi momenti anche con loro, in virtù del legame che si è creato tra di noi. Chiara e Beatrice sono due persone che reputo incredibilmente importanti nel mio percorso.

Davide ha poi concluso l’intervista, confessando con il sorriso quello che secondo lui è il regalo che entrambe le ragazze vorrebbero trovare sotto l’albero di Natale:

Il regalo che sicuramente vorrebbero è il mio bacio (ride, ndr). Loro si meritano di ricevere il meglio e non smetterò mai di dire che sono felice di averle fatte entrare nella mia vita.

