Uomini e Donne, Cristina Incorvaia sulla rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: "Lui è stato un mio ex fidanzato"

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne si lascia andare a una rivelazione inaspettata.

L'annuncio sui social della separazione tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto ha spiazzato tutti. A commentare la drastica decisione della coppia è arrivata Cristina Incorvaia, che si è lasciata andare a una rivelazione davvero inaspettata sull'ex tronista di Uomini e Donne.

La rivelazione inaspettata di Cristina Incorvaia su Cristian Gallella

La coppia Tara e Cristian è stata una delle più amate ma anche una delle più discusse di Uomini e Donne. Già in passato, infatti, l’ex tronista era stato accusato più volte di tradimento nei confronti della sua compagna. Nonostante i rumor, però, Tara e Cristian avevano sempre smentito, decidendo di proseguire per la loro strada e di fare l’importante passo di convolare a nozze. Ma a quanto pare non è servito visto che, a distanza di alcuni anni, i due ex protagonisti del trono classico hanno deciso di dirsi addio.

A dire la sua riguardo la separazione, è stata Cristina. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, l'ex discussa dama del trono over ha rivelato di essere stata fidanzata con Gallella, diversi anni fa: "In tutta onestà conoscendo anche un po’ Cristian, visto che è un mio ex di tanti anni fa non li ho mai visti benissimo insieme come coppia. Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e di affinità mentale, anche di carattere. Chiaramente son passati degli anni, si cambia, però ripeto, non li ho visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, comunque per me è stato importante".

La Incorvaia ha continuato poi rivelando il suo punto di vista riguardo la presunta rottura traGiovanna Abate e il suo tentatore ai tempi di Temptation island Vip, Sammy Hassan: "Penso che siano una coppia normalissima, con i loro problemi, la scelta in un contesto un po’ particolare di Uomini e Donne all’epoca, visto il coronavirus, forse è stata un po’ affrettata. Si sono conosciuti meglio fuori e magari poi i problemi hanno preso il sopravvento. Spero che possano risolvere, altrimenti amen".

