Uomini e Donne, Cristian sbugiarda Beatriz e Virginia, Brando chiede a Raffaella di tornare nel programma [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, Cristian sbugiarda Beatriz e Raffaella, mentre Brando decide di riprendersi Raffaella e le chiede di tornare.

Uomini e Donne inizia oggi, lunedì 9 ottobre, con un aggiornamento sul trono over, con la situazione di Gemma Galgani e Maurizio. Oltre alla dama torinese, il cavaliere sta conoscendo anche Elena. In puntata viene mostrato il chiarimento tra Silvio e Donatella, ma genera scalpore una conversazione tra Beatriz e Virginia su Cristian.

Uomini e Donne, Cristian sbugiarda Beatriz e Virginia che sparlano di lui

La produzione manda in onda un filmato del dopo puntata tra Gemma e Maurizio, in cui la dama scherzosamente cerca di commentare l'entrata in scena di Elena. Quest'ultima è uscita a cena con un altro cavaliere, in passato, di nome Mauro, che rivela poi in studio di aver trascorso una serata piacevolissima e che tra loro c'erano stati dei baci appassionati. Gianni Sperti commenta che l'atteggiamento della dama non ha molto senso, dato che la scorsa puntata dichiarava di essere una donna di spirito e anima e ora invece veniva fuori che c'erano stati anche contatti più fisici. Elena inizia un discorso sulla sua esperienza nel programma di Canale5 e ammette di essere lì per "sperimentare" sensazioni che non provava da tantissimo tempo. Le sue parole non convincono molto né gli opinionisti, né la padrona di casa: infatti, con molta ironia, Maria De Filippi chiede al cavaliere Mauro, "la cavia" degli esperimenti di Elena, come lo definisce la conduttrice, cosa ne pensa di questa situazione. Mauro si dice dispiaciuto di come sono andate le cose, perché trovava la dama molto interessante. Maurizio racconta com'è stata la cena con Elena, rivelando che si è trovato molto bene, anche se nemmeno con lei è scattata la famosa scintilla. Si innesca una discussione sul "blocco" che Maurizio sta vivendo e che non sembra dipendere dalla dama torinese, ma da sue paure e pensieri razionali che subentrano e prendono il sopravvento sul desiderio. La sua spiegazione continua a non convincere gli opinionisti e il parterre femminile, ma sembra abbastanza per Gemma, con cui il cavaliere alla fine balla.

Si parla ancora del trono over, con un nuovo aggiornamento su Silvio e Donatella: la coppia nell'ultima puntata si era bruscamente separata, in seguito a incomprensioni e litigi molto forti. Su invito di Maria si erano allontanati nel dietro le quinte e avevano cercato di chiarire. In studio, Silvio ammette di essere stato dispiaciuto di aver ferito la dama e che l'affinità e chimica che ha avuto con lei non le aveva con nessuna da molto tempo, per cui vorrebbe riprovarci con Donatella. La dama sembra più fredda e ammette di essere ancora turbata da tutto ciò che è successo, ma è anche lei desiderosa di poter ricominciare con Silvio. Il cavaliere, inoltre, rifiuta anche di conoscere una dama che è giunta per conoscerlo, asserendo che vuole proseguire solo con Donatella.

Spazio al trono classico con Cristian e Virginia: il tronista durante l'esterna chiede alla corteggiatrice perché l'aveva vista scherzare con Beatriz e cosa si erano dette: il 23enne romano ammette di essersi infastidito a vederla in sintonia con l'altra ragazza, soprattutto, dopo i trascorsi che hanno avuto. Nonostante una tensione iniziale, tuttavia, tra loro torna rapidamente la serenità e l'esterna si conclude con loro due che si abbracciano. Tuttavia, in studio, il tronista chiede di poter far ascoltare cosa si sono dette le due corteggiatrici. Sia Virginia sia Beatriz commentano l'atteggiamento di Cristian, definendolo furbo ed entrambe sembrano convinte che il romano sia ancora interessato a Beatriz. Le due ragazze continuano a parlare, consapevoli che le cose che dicono potrebbero essere registrate, ma questo non le ferma dal dire ciò che pensano sul modo di comportarsi di Cristian. In studio, quest'ultimo chiede a Beatriz perché parla di lui, visto che sta continuando il percorso con Brando. Il tronista dice che lui molte delle cose che la corteggiatrice dice di aver detto non le ha mai pronunciate, poi si rivolge a Virginia e le dice che si aspettava che almeno lei lo difendesse, visto che lo stava corteggiando e che non dovrebbe farsi infulenzare. Anche Brando si dice deluso da Beatriz e le dice che dovrebbe concentrarsi su di lui e sul loro percorso, anche perché l'italo-brasiliana ha detto nella registrazione che avrebbe potuto zittire il tronista con una frase. Maria De Filippi svela anche che dopo l'ultima puntata, Brando è andato a riprendere Raffaella, ma la corteggiatrice si dimostra inizialmente ostile, perché non ha apprezzato il suo atteggiamento in puntata. Tuttavia, Brando è deciso a riaverla come sua corteggiatrice e riesce a convincerla a tornare: sotto lo sguardo di Beatriz, che osserva tutto in studio, il tronista e la corteggiatrice si abbracciano e dopo due ore sono ancora felicemente insieme.

