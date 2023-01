Uomini e Donne, Cristian Gallella rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto

Aveva fatto molto discutere la fine del matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: la coppia di Uomini e Donne si è separata nel 2019 e il tronista si è allontanato dal mondo della televisione e non ha mai rivelato i motivi della fine della rottura con la moglie, sposata nel 2016.

I due si erano conosciuti nel 2011 al dating show di Maria De Filippi e usciti insieme dal programma avevano partecipato a Temptation Island nel 2014. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2016, la coppia nell'estate del 2019 ha annunciato la separazione, senza mai specificare i motivi che li avevano portati a dividersi.

Negli ultimi tempi, Tara Gabrieletto è stata coinvolta in una causa legale, perché due anni fa il suo pitbul ha sfigurato il volto della figlia di una sua amica. In questi giorni, Cristian Gallella ha deciso di aprirsi sui motivi della sua rottura con l'ex moglie, pubblicando una lunga storia sul suo profilo Instagram:

È chiaro che a tutto c'è un limite e ciò che mi dispiace di più, oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetrate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato condannato e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. È proprio vero... i santi stanno solo in paradiso"