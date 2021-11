Uomini e Donne, Costabile gela Gemma Galgani: ''Non sono innamorato''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani ha sempre più dubbi su Costabile, nonostante una bella esterna trascorsa insieme. In studio arriva una nuova dama per il cavaliere, che rifiuta per rispetto del rapporto con la torinese. La gentilezza che Costabile mostra per la nuova arrivata destabilizza Gemma, che si scaglia contro l’uomo in cerca di risposte esaustive.

Uomini e Donne: Gemma Galgani non si fida di Costabile

Gemma Galgani è molto delusa dall’atteggiamento sfuggente di Costabile che, dopo aver assistito a ben due romantiche scelte, non ha fatto alcun gesto galante nei suoi confronti. Nonostante la piccolo discussione dopo puntata, Gemma e Costabile escono insieme per una gita romantica. Durante l’esterna, la dama torinese si commuove parlando del suo essere romantica, e il cavaliere confessa di apprezzare molto questo lato del suo carattere. In studio, Galgani è molto preoccupata dalla poca frequenza con la quale Costabile la contatta, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni. Il cavaliere sottolinea di non essere ancora innamorato di Gemma, ma di essere felice per il percorso che stanno facendo insieme.

“Evitiamo allora anche i baci focosi, dal momento che vorrei da parte tua qualcosa di un po’ più sentita. Non mi interessa solo l’approccio fisico. Sono sempre io ad interessarmi a te, non ho mai ricevuto un ‘buongiorno’, che è importante perché è il primo pensiero della mattina e il più genuino”, ha sbottato Gemma molto delusa dalle considerazioni di Costabile. Secondo gli opinionisti, la torinese è troppo pesante con gli uomini che frequenta, non riuscendo mai ad accontentarsi di nulla di ciò che le viene offerto sul piano sentimentale. Maria De Filippi fa entrare in studio una nuova dama, giunta per conoscerlo mentre Tina Cipollari è certa che Gemma stia facendo di tutto per farsi lasciare da Costabile poiché non realmente interessata.

Il cavaliere, nel frattempo, non accetta il corteggiamento della nuova dama Dominique per rispettare la sua frequentazione con Gemma, sebbene ammetta che la donna lo ha colpito positivamente. Galgani è furiosa per il modo cortese con il quale Costabile ha trattato Dominique e sottolinea con stizza le differenze caratteriali tra loro. Costabile è molto deluso per gli attacchi ricevuti e per i commenti di Armando Incarnato, che assicura di aver notato una dualità nel cavaliere, che viene difeso a spada tratta da Tina.

