Uomini e Donne: Costabile chiude con Gemma Galgani, che scoppia in Lacrime (VIDEO)

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Costabile non sopporta più gli scontri con Gemma Galgani e chiude il rapporto.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani e Costabile continuano a scontrarsi, complice la presenza di Dominique in studio. Dopo una discussione accesa, il cavaliere chiude per sempre con la dama torinese. Gemma si scaglia contro Isabella Ricci, che viene difesa da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: è finita tra Gemma Galgani e Costabile

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna tra Gemma Galgani e Costabile, che hanno cercato di chiarire la loro situazione sentimentale dopo aver discusso animatamente in studio. La dama torinese non riesce a credere alle buone intenzioni del cavaliere, che invece la rassicura con ogni mezzo. Costabile invita Gemma a partire con lui per Sharm el-Sheikh ma lei rifiuta, sostenendo che la loro storia d’amore non è ancora sufficientemente stabile. In studio, Tina Cipollari esplode e accusa Gemma di essere incoerente, dal momento che per Giorgio Manetti ha fatto su e giù per l’Italia solo per poterlo frequentare. Galgani sostiene di notare una grande differenza tra il comportamento di Costabile davanti alle telecamere e le sue mancanze nella vita quotidiana.

Interrogata da Maria De Filippi, Dominique confida di aver ricevuto chiamate da parte di Costabile e che lei, a differenza di Gemma, avrebbe accettato di fare un viaggio con il cavaliere. “Io non mi lascio coinvolgere in questi conflitti, che non portano a nulla di buono. Ieri mi hai accusato, ancora una volta, che ti parlavo addosso ma non è così: sei tu che mi interrompi sempre. Io e Dominique ci siamo sentiti. Quando la redazione mi ha passato il numero di telefono, l’ho chiamata per cortesia e in quella occasione abbiamo chiacchierato, e di questo Gemma è al corrente”, ha sbottato Costabile. Il cavaliere ha ammesso di trovare difficoltà con la torinese e sostiene che è lei a non dare una definizione precisa a questo rapporto.

La situazione degenera e Gemma e Costabile litigano furiosamente, tanto che il cavaliere chiude definitivamente la relazione. Nella querelle si inserisce Armando Incarnato che si scaglia contro il cavaliere, accusandolo di aver preso in giro Gemma, mentre Tina sostiene che Costabile abbia tutte le ragioni. Prima di riprendere posto nel parterre femminile del Trono Over, Gemma lancia una pesante accusa a Isabella Ricci, asserendo che la dama ha apprezzato sui social un commento molto cattivo sulla sua sfilata. Isabella ribadisce di non essere responsabile di ciò che accade nelle fan page che non gestisce, ma Gemma non molla e critica pesantemente la dama.

