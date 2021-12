Uomini e Donne, Costabile Albore: "Il sorriso di Gemma Galgani ammalia"

Gossip TV

Costabile torna a parlare della sua frequentazione con Gemma al magazine di Uomini e Donne.

Costabile Albore è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del parterre over è tornato a parlare di Gemma Galgani e ci ha tenuto a smentire qualsiasi flirt affibbiatogli nell'ultimo periodo.

La confessione di Costabile Albore su Gemma Galgani

"La mia avventura nel programma è iniziata e finita con Gemma" ha confessato Costabile al magazine di Uomini e Donne "Ci sono state alcune conoscenze con altre donne che non hanno avuto seguito. Si era creato un vuoto dopo Gemma ed era l'occasione giusta per allontanarmi senza lasciare nulla in sospeso".

Dopo l'addio di Costabile, anche Gemma è stata costretta ad allontanarsi da Uomini e Donne per motivi di salute. Al suo rientro, però, ha trovato un nuovo corteggiatore. "Mi ha fatto molto piacere sapere che è entrato per lei un nuovo corteggiatore; vederla sorridere è splendido perché è proprio il suo sorriso che ammalia [...] Mi sento legato amichevolmente a Gemma e non è retorica. Sono felice di sapere che sta bene".

A proposito di alcuni voci che lo volevano insieme a un'altra donna, Albore ci ha tenuto a smentire ogni rumor: "Smentisco. Le voci secondo cui avrei baciato un'altra donna sono false [...] Ora ho voglia di amare ed essere amato".

