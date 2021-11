Uomini e Donne, Costabile Albore: ''Gemma Galgani mi ha deluso''

Gossip TV

Dopo aver messo fine alla conoscenza con Gemma Galgani, Costabile Albore si sfoga e parla dei problemi di coppia con la dama.

Costabile Albore e Gemma Galgani hanno intrapreso una conoscenza tra momenti passionali e complicità assoluta. I due protagonisti del Trono Over sembravano sul punto di lasciare insieme la trasmissione, poi qualcosa è andato storto e il cavaliere ha mollato la dama torinese, senza troppe cerimonie. Dopo quanto accaduto, Costabile si sfoga e racconta alcuni retroscena sul rapporto con Galgani.

Uomini e Donne, Costabile Albore parla dell'addio a Gemma Galgani

Distinto, elegante e con ogni magnetici, Costabile Albore si è presentato alla corte di Gemma Galgani, che è capitolata in un batter d’occhio. Tra baci passionali e incontri romantici, raccontati con trasporto nello studio di Uomini e Donne, Gemma e Costabile sembravano formare una coppia perfetta. Poi, la torinese ha iniziato a nutrire sempre più dubbi sul cavaliere, che ha cercato di rassicurarla in ogni modo fino alla resa finale. Mentre Gemma confessa di sentire la mancanza di Costabile, il cavaliere ammette di essere molto deluso per l’epilogo di questa frequentazione.

“La verità è che ultimamente ho scoperto un lato di Gemma che per me rappresenta un grosso ostacolo per un approfondimento della nostra conoscenza[…] Non sono infastidito da quello che è successo o dai suoi atteggiamenti. Più che altro sono rimasto deluso dei temi che Gemma ha evidenziato: la carenza di attenzioni da parte mia, la mancanza di messaggini di buongiorno al mattino o di telefonate frequenti. In realtà ne avevamo parlato in privato e la mia impressione è stata che tutto fosse risolto e chiarito. Per questo sono deluso dal fatto che Gemma, al centro del parterre, abbia riparlato di tutto quello che avevamo sviscerato la sera prima”, ha raccontato Costabile al settimanale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Costabile racconta perché è finita con Gemma

“Mi sono proiettato nel futuro e mi sono immaginato che Gemma possa essere una donna che rinfaccia cose, che per me non esistono. Ciò mi ha portato a fare questa scelta […] Mi sento profondamente deluso. Quelle che per Gemma sono cose importanti, per me hanno un valore relativo […] Tra noi c’è stata una forte attrazione che purtroppo non è stata coadiuvata da una compatibilità caratteriale […] Per la nostra chiusura sono stata davvero male, anche adesso sto male se ci penso: fino all’ultimo ho sperato e creduto che questa storia potesse avere un epilogo diverso. Penso a lei spesso, è difficile rimanere indifferente a lei e agli aventi”, questa la confessione di Albore.

Il protagonista del Trono Over ha notato alcuni lati del carattere di Gemma che non si sarebbero mai potuti allineare ai suoi, soprattutto a causa della totale mancanza di fiducia nel rapporto. “La fiducia si costruisce con la conoscenza, stando insieme: per questo avrei avuto molto piacere a trascorrere con Gemma qualche giorno o addirittura una vacanza di una decina di giorni con me a Sharm […] Tutte le volte che tentavo di pianificare o programmare un’attività, lei mi rimproverava dicendo di essere stata sempre una donna che vive sul filo delle emozioni del momento. Io però avrei voluto porre le basi progettuali per il futuro, quanto meno a medio termine, visto che alla nostra età non abbiamo tempo da perdere”, ha chiosato Costabile.

