Uomini e Donne, "Consulta un sessuologo": Riccardo Guarnieri umiliato da Roberta Di Padua

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Roberta Di Padua vuole chiudere con Riccardo Guarnieri dato il suo mancato interesse a livello fisico.

Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne, dopo aver concluso la sua relazione con Ida Platano, nella speranza di trovare la donna della sua vita. Il cavaliere del Trono Over ha chiesto a Roberta Di Padua di riprendere la loro conoscenza, ma le cose non stanno andando come sperato. In Puntata, infatti, la dama confessa di avere problemi ‘intimi’ con il pugliese, a causa della sua mancanza di passionalità.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua mette in imbarazzo Riccardo Guarnieri

Ennesima batosta per Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over, pronto a tornare in sella dopo la delusione d’amore con Ida Platano, ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua, interrotta due anni prima con lo schiaffo più leggendario nella storia di Uomini e Donne. La Di Padua si è mostrata estremamente disponibile a mettersi in gioco, certa di poter riaccendere la fiamma che l’aveva legata al Guarnieri. Lui, in un primo momento, ha confessato di essere infastidito per la continua intromissione di Michele Dentice, che non perdeva occasione di punzecchiare Riccardo e rimarcare il fatto che tra lui e Roberta ci fosse stato un flirt piuttosto intenso. Tra alti e bassi, la frequentazione tra la Di Padua e il cavaliere pugliese è continuata fino a quando la dama ha notato che Riccardo sembrava sempre più distante. Mentre Roberta, infatti, era sul punto di innamorarsi e avrebbe voluto di più dal Guarnieri, lui ha frenato questi sentimenti e ha chiesto tempo per riflettere.

Uomini e Donne, addio defintivo tra Roberta e Riccardo per un problemino intimo?

Il cavaliere non vuole perdere il rapporto speciale che ha creato con la Di Padua, ma contemporaneamente non riesce a fingere l’innamoramento perché teme che sbilanciandosi potrebbe ferire una persona alla quale è legato da un affetto sincero. Dopo diverse discussioni, Roberta e Riccardo sono tornati al centro dello studio e la dama ha confermato di voler chiudere la relazione perché nota una grande mancanza di attrazione fisica. La Di Padua, infatti, trova umiliante che lui non la desideri ed è certa che dipenda da lei: “Quando mi bacia non sento niente, per me è importante. Se tu sei capace di stare così, io no… Io sono ancora attiva a 38 anni! Lui ha fatto marcia indietro perché ha visto che c’era Alessandro. Magari non gli piaccio più come prima, questo ci può stare”. Immediato l’intervento di Tina Cipollari che ha ironizzato consigliando a Riccardo di andare dal sessuologo. Maria De Filippi, invece, ha fatto notare al Guarnieri che Roberta si è messa in gioco, mettendo in discussione il fatto di poter risultare attraente per lui. Questa storia d'amore non s'ha da fare!

