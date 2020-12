Uomini e Donne, "Completino sexy per fare l'amore con Maurizio": Gemma Galgani racconta la Notte hot

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani racconta la notte di passione con il cavaliere Maurizio.

È successo davvero. Gemma Galgani e Maurizio hanno trascorso una notte di fuoco, consolidando la conoscenza che hanno iniziato nello studio di Uomini e Donne. La dama più famosa del Trono Over ha raccontato l’intimità con il cavaliere, scioccando i presenti e gli opinionisti in studio.

Uomini e Donne, il racconto hot di Gemma Galgani

Gemma Galgani potrebbe aver trovato finalmente la sua anima gemella. La dama del Trono Over ha messo gli occhi sul cavaliere Maurizio e si è messa in gioco per farsi conoscere. Inizialmente Maurizio aver iniziato a frequentare anche Valentina Dartavilla Lupi, prima che una segnalazione mettesse in dubbio la sincerità della dama di Uomini e Donne. Nel frattempo, Gemma non ha mollato e ha continuato il suo corteggiamento.

La dama torinese ha trascorso una serata romantica con Maurizio e ha raccontato di averlo baciato con estrema passione. Questa passione è aumentata con il passare dei giorni e nella Puntata di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, la Galgani ha svelato di aver trascorso la notte con Maurizio. La dama ha ammesso di aver indossato un completo intimo molto ricercato, che si è fatta spedire da Torino dal momento che da mesi alloggia a Roma per poter partecipare al programma.

Dopo essersi agghindata per l’occasione, Gemma ha raggiunto Maurizio in albergo e i due hanno finalmente fatto l’amore. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono rimasti piuttosto perplessi dal racconto dei due protagonisti del Trono Over che sembrano sinceramente presi l’uno dall’altra. Quando in studio è entrato Alfredo, che si è presentato a Gemma per corteggiarla, la torinese si è commossa per un riferimento a sua madre ma non ha accettato le avances. È nata una nuova coppia oppure questa passione sarà un fuoco di paglia?

