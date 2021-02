Uomini e Donne come Il Segreto: Gemma Galgani tra intrighi e tradimenti in Puntata

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani catapultata nella trama de Il Segreto.

Puntata particolare quella di Uomini e Donne, che incontra Il Segreto con tanto di iconico motivetto in sottofondo. Gemma Galgani vuole scoprire se Maurizio G è realmente interessato a lei, e la redazione coinvolge la dama più criticata del Trono Over in un esperimento che richiama l’amata Soap di Canale5. Tra intrighi e tradimenti, dark lady pronte a spodestare la nostra integerrima protagonista, vi sveliamo cosa è successo nell’appuntamento con il dating show di Canale5.

Uomini e Donne incontra Il Segreto: Gemma Galgani protagonista

Cosa succede quando Uomini e Donne incontra Il Segreto? Nello studio di Maria De Filippi si respira l’aria di Puente Viejo nella Puntata di oggi. Gemma Galgani vuole conquistare Maurizio G, che tuttavia sembra poco persuaso a dare un’occasione alla dama torinese dal momento che si sente molto attratto da Maria Tona. Il cavaliere è stato accusato di aver usato Gemma per la sua popolarità nel programma, ma le accuse sono tornate indietro quando Maurizio ha ammesso di volersi dare ancora del tempo.

Nella querelle è intervenuta anche Maria De Filippi che, dopo aver dato della ‘polla’ alla Galgani, ha ammesso di essere piuttosto sospettosa nei confronti del protagonista del Trono Over. Così, per sedare la questione e scoprire i reali sentimenti di Maurizio, la redazione ha deciso di calare i tre protagonisti nell’atmosfera dell’amata Soap di Canale5.

Uomini e Donne: Gemma Galgani seduce Maurizio

La torinese si è presentata in studio vestita con un abito da urlo, che mette in mostra le sue gambe, accompagnata dall’iconico motivetto degno di Donna Francisca. Così, Maurizio ha modo di uscire dallo studio con la Galgani per un chiarimento ma si è mostrato molto restio, infastidito dal fatto di aver appena litigato con lei per poi trovarla accondiscendente e pronta ad un incontro più intimo.

Tocca poi a Maria cercare di conquistare Maurizio che, come nelle migliori trame delle Soap, non sa che tutti in studio stanno spiando le sue mosse e si lascia andare ad un bacio passionale con la dama. La ciliegina sulla torta di questa scena trash? La finta scelta di Maurizio, che conferma di voler prendere un’altra settimana di tempo per approfondire la conoscenza con Maria e Gemma. Per sapere come andrà a finire non resta che attendere la prossima Puntata!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.