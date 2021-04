Uomini e Donne, colpo di scena per Ida Platano: "Ieri ho avuto un bellissimo incontro"

Gossip TV

Colpo di scena e di fulmine per la bella dama bresciana?

Uno dei volti più amati del trono over di Uomini e Donne è tornata a sedersi sul parterre femminile dopo una lunga pausa pronta a rimettersi in gioco e trovare l'amore. Stiamo parlando di Ida Platano, la bella 40enne siciliana che, conclusa la sua lunga e travagliata relazione con Riccardo Guarnieri dopo che quest'ultimo ha lasciato il programma con Roberta di Padua, ha deciso di tornare e darsi una nuova possibilità.

Uomini e Donne, la gioia di Ida Platano: "Ieri ho avuto un bellissimo incontro"

Pare che le cose stiano procedano nel migliore dei modi e Ida, qualche minuti fa su Instagram, ha parlato di un "bellissimo incontro" probabilmente avvenuto ieri sera.

“Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro”, ha dichiarato Ida in una Ig Stories questa mattina. La dama siciliana che da tempo ormai vive a Brescia lavorando con soddisfazione e impegno come hairstylist, non ha fatto trapelare di più ma l'incontro è molto probabile possa riguardare il personal trainer Marco o il bell'imprenditore milanese, Luca Cenerelli.

Una gioia, quella della Platano, subito condivisa dalla sua amica di sempre, Gemma Galgani, “La gioia più grande è sentire che hai ritrovato l’entusiasmo! Questo per me è il regalo più bello che potessi ricevere”. Le parole della dama torinese sono state subito ricondivise da Ida con la seguente dolcissima didascalia: "Amore mio, non ti abbandonerò mai, sei importante!"

Intanto, sull'ex fidanzato Riccardo, circolavano voci insistenti su una presunta crisi o rottura con Roberta di Padua. Nulla di tutto questo. La coppia ha condiviso alcuni video su Instagram, in cui ha messo in chiaro di stare ancora felicemente insieme.

