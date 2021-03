Uomini e Donne: "Coccole, grattini ma nessun bacio": Gemma Galgani corteggiata da Cataldo

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani affronta Maurizio Giaroni e poi racconta entusiasta del corteggiamento di Cataldo.

Gemma Galgani è stata sorpresa dall’arrivo del nuovo cavaliere Cataldo, un signore gentile e molto attento al corteggiamento che sta conquistando il cuore della dama torinese. In Puntata, la protagonista di Uomini e Donne ha affrontato Maurizio Giaroni, per poi concentrarsi su Cataldo e ammettere di essersi trovata molto bene con lui. Questa frequentazione avrà un futuro?

Uomini e Donne, Gemma Galgani entusiasta di Cataldo

Dopo tante peripezie amorose, Gemma Galgani ha accolto alla sua corte un nuovo cavaliere che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il suo cuore, pronto a dare tanto amore. A Uomini e Donne, infatti, è giunto Cataldo che si è presentato come un uomo distinto e molto simpatico, sinceramente interessato a conoscere meglio la dama torinese. In Puntata, prima di parlare dell’appuntamento con il suo pretendente, Gemma ha voluto chiarire la situazione con Maurizio Giaroni.

Il protagonista del Trono Over aveva mostrato interesse per Gemma, salvo poi ammette di essere molto più interessato a Maria Tona. Così, quando Maurizio le ha inviato un messaggio che sembrava voler aprire ad una nuova possibilità per la loro conoscenza, la Galgani ha mostrato non pochi dubbi. Anche Gianni Sperti ha ipotizzato che al Giaroni interessasse semplicemente tornare al centro dello studio, piuttosto che darsi una seconda possibilità per conoscere la torinese, e che il suo piano per avere visibilità coinvolgesse anche la Tona.

A complicare la situazione è la testimonianza della Tona, che racconta di essere ancora in contatto con il cavaliere. Conclusa la querelle con Maria che ha rinunciato ad uscire con Maurizio quando le sono state fatte notare le sue contraddizioni, Gemma ha finalmente accolto Cataldo nello studio. I due hanno trascorso un appuntamento molto romantico, durante il quale c’è stato più di un contatto fisico ma nessun bacio. La Galgani ha dichiarato di voler continuare a conoscere meglio il cavaliere, che sembra sinceramente preso dall’elegante torinese. Sta per nascere una nuova storia d’amore a Uomini e Donne?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.