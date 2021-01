Uomini e Donne, Clarissa Marchese mamma bis? La confessione dell'ex tronista

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese rivela in un'intervista che vorrebbe diventare mamma di un secondo figlio.

L'ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex Miss Italia 2014, Clarissa Marchese ha rivelato, in una recente intervista, qualcosa di estremamente importante per la sua vita privata. Per la 26enne di Sciacca, in provincia di Agrigento, l'esperienza nel salotto di Maria De Filippi nella stagione 2016/2017 è stata una svolta per la sua vita sentimentale. È partecipando a Uomini e Donne, infatti, che ha conosciuto Federico Gregucci, oggi suo marito e padre della piccola Arya, nata l'11 marzo del 2020 a Miami dove la coppia ha vissuto negli ultimi tre anni. Da alcuni mesi sono rientrati in Italia, acquistando casa in provincia di Arezzo.

Clarissa Marchese: la rivelazione sul nuovo desiderio di maternità

La pandemia ha complicato le cose anche per Clarissa e Federico. Rimasta bloccata a Miami per alcuni mesi, senza poter rientrare per far conoscere la neonata ai neononni, la coppia ha riflettutto molto sugli affetti, sulle distanze con le rispettive famiglie e sul luogo in cui volevano far crescere la loro figlia. "Abbiamo sempre pensato che prima o poi saremmo tornati in Italia, quello che è successo in questi ultimi mesi ha accelerato le cose" aveva dichiarato Gregucci che oggi è un calciatore per la Polisportiva Bucinese.

In una recente intervista, Clarissa Marchese ha spiegato che la casa in Toscana è in allestimento e che la stanno facendo diventare così come la hanno sempre desiderata, "...con due stanzette, una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste". La showgirl ha proseguito precisando che la coppia che gli ha venduto casa l'aveva concepita così, con due stanza perché aveva due figli. "Ho chiesto di lasciarle così" ha detto Clarissa, "non si sa mai, magari il nostro prossimo figlio sarà maschio!". L'ex tronista ha dunque confermato l'intenzione di dare un fratellino o una sorellina ad Arya, "ma non ora, magari quando avrà due anni".