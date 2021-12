Uomini e Donne, Ciprian nella bufera: "Andrea Nicole ti basta del vino e baci tutti"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su canale5, Maria De Filippi furiosa per la frase di Ciprian contro Andrea Nicole.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Diego Tavani cerca di dimenticare Ida Platano con la bella Elena. In studio scoppia una discussione tra il cavaliere romano e Ida Platano, ancora ferita dal gesto di Diego. Dopo la lite si passa al trono classico con la frase shock di Ciprian, che fa infuriare Andrea Nicole e Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa con Ciprian

La puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Elena e Diego Tavani, che hanno deciso di iniziare a frequentarsi nonostante sul percorso del cavaliere romano vi sia ancora ben scolpito il fantasma della rottura con Ida Platano. In studio, gli opinionisti di interrogano sul reale interesse che Diego possa avere per Elena, dal momento che ammesso pochi giorni prima di essere ancora legato ad Ida, e Armando Incarnato ha lanciato qualche provocazione, dal momento che anche lui è uscito con la dama ma il flirt non è decollato. Come prevedibile, Ida si è intromessa nel racconto di Diego, dichiarando di essere l’unica illusa e abbandonata e di non aver mai cercato di manovrare il romano. Tutti si mostrano contrariati dalla versione dei fatti raccontata da Tavani, che continua a giustificare il suo gesto e il rifiuto di lasciare lo studio con Ida. Il cavaliere, nonostante tutto, continua ad essere certo che la dama non sia stata coerente per prima, portandolo così ad aumentare le sue insicurezze sul loro futuro lontano dal programma.

Ida è scoppiata in lacrime ammettendo: “Sei veramente l’uomo più deludente che io abbia mai conosciuto. Sei stato il peggiore in assoluto, hai giocato benissimo”. Su richiesta di Maria De Filippi, Diego confessa di aver avuto difficoltà a cena con Elena, sentendosi ancora non pronto per un’altra conoscenza, e che sarebbe anche disposto ad uscire con Ida, nonostante i dubbi. Platano, visto quanto accaduto le precedenti settimane, rifiuta ovviamente la proposta e accusa Diego di non averla neppure mai contattata. Nel frattempo, Armando si scaglia contro Elena, rea di essere rimasta seduta davanti al romano nonostante lui abbia appena detto di volere ancora Ida.

Archiviato il caso, si passa al trono classico con Andrea Nicole, che viene attaccata da Ciprian poche deluso dal bacio che si è scambiata con Alessandro. Il corteggiatore lancia una provocazione molto brutta nei confronti della tronista, accusandola di essersi lasciata andare a causa del vino: “Ciprian se tu mi dici che mi bastano due calici di vino, arriva uno e ci vado, non è una provocazione! È semplicemente una cosa brutta da dire”, ha sbottato Andrea Nicole. Il corteggiatore elude le critiche e accusa la tronista di continuare a illuderlo e non dargli certezze, davanti alle espressioni esterrefatte dei presenti. Andrea Nicole giustifica la frase di Ciprian e Maria De Filippi la riprende, facendole notare che è giusto guardare sempre le cose in modo oggettivo. "Ma che ca**o dice, ma quando mai mi hai idealizzato?", ha esclamato Andrea Nicole sentendo Ciprian affermare che è lui ad averla idealizzata. Il corteggiatore, nel frattempo, conferma di avere molti dubbi sulla tronista, lasciando tutti spiazzati.

