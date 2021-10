Uomini e Donne, Ciprian Aftim: ''Andrea Nicole bacia bene, adoro le sue labbra''

Gossip TV

Ciprian Aftim commenta il bacio con Andrea Nicole e il percorso a Uomini e Donne.

Nonostante le polemiche sul suo conto, Ciprian Aftim continua a corteggiare Andrea Nicole, pronto a dimostrarle tutto il suo reale interesse. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, il corteggiatore ha raccontato le emozioni provate durante il bacio con la tronista e ha parlato della futura scelta in studio.

Uomini e Donne, Ciprian Aftim pensa alla Scelta

Bello ed educato, Ciprian Aftim ha colpito immediatamente Andrea Nicole, che ha deciso di concentrare il suo percorso sulla conoscenza del corteggiatore e del rivale Alessandro Verdolini. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito al bacio tra Ciprian e Andrea Nicole. Bacio che ha messo in chiaro tutto l’interesse del corteggiatore, nonostante alcune voci vorrebbero Ciprian in studio per i riflettori più che per l’amore. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Ciprian ha parlato della tronista e dell’uomo che vede al suo fianco: “Un uomo con la mentalità aperta, che non si ferma alle apparenze. Da quanto ho visto, anche un uomo che sappia essere molto dolce, comprensivo, e le die il sostegno necessario [...] Se incontrassi l’Andrea Nicole del passato l’abbraccerei forte, le direi che è meravigliosa, ma soprattutto che non è sola. Ha tante persone che le vogliono bene, anche se capisco che nelle difficoltà può sembrare che non sia così”.

Raccontando le emozioni provate durante il bacio e della scelta di Andrea Nicole, invece, Ciprian ha ammesso: “Ho fantasticato tante volte su quel momento. Ho qualcosa in mente ma vorrei fosse una sorpresa… Quindi lo terrò per me […] Quando ho baciato Andrea Nicole ho pensato che è di una dolcezza disarmante e che bacia bene, che adoro le sue labbra e non averi mai smesso di baciarle […] Le favole sono sogni, io spero che tra noi sia realtà. Sono sicuro che fuori avremo bisogno di nulla, che staremo bene su un muretto, sul divano a vedere la televisione. Penso che non avremmo bisogno di altro, oltre a noi stessi. Voglio trasformare tutto questo in qualcosa di concreto”.

Infine, parlando del rivale Alessandro, il corteggiatore si è tenuto sulle sue, confessando: “Non lo conoscono così bene da poter esprimere un giudizio, ma penso sia determinato, ed ecco il suo pregio. Un difetto? Forse lo vedo poco attento ai dettagli, io invece mi focalizzo molto su queste cose”. A voi sta piacendo il percorso di Ciprian?

