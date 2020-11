Uomini e Donne, "Chiudo questa pagliacciata": Roberta Di Padua una furia con Michele

Gossip TV

Roberta Di Padua diventa una furia a Uomini e Donne e chiude definitivamente la sua storia con il cavaliere Michele.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la conoscenza tra Michele e Roberta Di Padua. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno avuto una brutta discussione e la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere, accusandolo di essersi avvicinato a lei per creare un personaggio che avesse seguito.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua lascia Michele

Roberta Di Padua è una delle dame più amate di Uomini e Donne. Sebbene sia indubbiamente affascinante e molto passionale, la Di Padua non è ancora riuscita a trovare l’amore. Nelle ultime settimane, la protagonista del Trono Over ha intrapreso la conoscenza di Michele ma il cavaliere non ha mai tenuto una linea decisa, uscendo con altre donne e mettendo in secondo piano Roberta. Poche Puntate fa, Michele ha accettato il corteggiamento della nuova arrivata Giulia e la Di Padua ha detto basta. Dopo la fine delle registrazioni, i due si sono affrontati ferocemente nei camerini e la dama ha confessato di essersi sentita giudicata come donna e madre, quando Michele l’ha etichettata come una donna rabbiosa e senza sentimenti, che cerca il negativo in tutto quello che succede in una coppia.

Volano parole pesanti tra Michele e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Nell’appuntamento di oggi, Michele ha raccontato di aver incontrato Serena e Roberta ha deciso di chiudere per sempre. La dama si è mostrata particolarmente placida e intenzionata a chiarire tutto prima di dimenticare la sua conoscenza con il partenopeo. Roberta ha sottolineato che le accuse di Michele sono infondate, dal momento che lei si comporta in modo aggressivo in base anche alle reazioni dell’uomo che a davanti, e sospetta che questa relazione sia frutto di una strategia del partenopeo che si è avvicinato a lei solo per la sua notorietà. Sebbene la dama sia decisa a chiudere, la Di Padua non può non confessare di provare ancora sentimenti per Michele e di esserne molto attratta. Nel frattempo, Serena è rimasta scossa dalle ultime svolte del rapporto con il cavaliere e dichiara di sentirsi profondamente presa in giro, dal momento che Michele ha proposto di uscire anche a Giulia senza avvertirla di questa scelta. Insomma, dopo questa Puntata di Uomini e Donne, Michele potrebbe ritrovarsi senza più dame alla sua corte!