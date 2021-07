Uomini e Donne, Chiara Rabbi torna a Roma: è finita con Davide Donadei?

Gossip TV

L’improvviso ritorno a Roma di Chiara Rabbi crea sospetto tra i fan della coppia di Uomini e Donne.

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tra le coppie più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne, dopo la scelta che ha fatto emozionare tutti i fan del Trono Classico. La coppia convive in Puglia, dove l’ex tronista gestisce un ristorante, e tutto sembra procedere a gonfie vele non fosse che Chiara ha deciso di tornare improvvisamente a Roma. L’accaduto ha generato tensione tra i sostenitori dei due giovani, che hanno chiesto spiegazioni alla Rabbi, certi che la storia con il Donadei potesse essere arrivata al capolinea.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha lasciato Davide Donadei?

Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi sono inseparabili. I due giovani protagonisti del Trono Classico sognano un futuro insieme, tanto che l’ex corteggiatrice ha chiesto a Davide un figlio insieme. Lui, nel frattempo, ha preso tempo chiedendo alla sua dolce metà di acquistare insieme il loro primo nido d’amore, trasferendosi insieme in Puglia (dove Davide gestisce un ristorante). La Rabbi ha seguito il suo fidanzato ad occhi chiusi, cambiando totalmente vita nel giro di pochissimi mesi pur di poter condividere ogni momento della sua giornata con l’uomo che ama.

Una scelta che è stata più volte criticata dal popolo del web, scettico a proposito di questa unione. Nelle ultime ore, i pettegolezzi sulla coppia sono aumentati in modo vertiginoso, quando Chiara ha deciso di tornare a Roma senza Davide. I fan si sono allarmati, certi che tra i due ci fosse stata qualche sorta di incomprensione e, perché no, anche una rottura improvvisa. Fortunatamente, Chiara è intervenuta in modo tempestivo su Instagram, spiegando: “Sono tornata a Roma per mille motivi diversi, ma io e Davide stiamo ancora insieme e non ci siamo lasciati”.

L’ex corteggiatrice ha chiesto a tutti di non creare falsi allarmismi, dal momento che la sua storia d’amore con Davide procede a vele spiegate. Nel frattempo, un collega del Donadei è finito al centro delle critiche sul web. Stiamo parlando di Massimiliano Mollicone, attacato molto duramente per una foto che ha indignato tutti. Il romano riuscirà a farsi perdonare dai fan?

