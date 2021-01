Uomini e Donne, Chiara Rabbi sulla scelta di Davide Donadei: "Sono sempre stata certa che..."

Gossip TV

La confessione della corteggiatrice Chiara a pochi giorni dalla scelta di Davide.

Manca poco alla scelta di Davide Donadei. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, la corteggiatrice Chiara Rabbi ha raccontato tutte le emozioni vissute con il tronista pugliese e rivolto parole di stima alla sua rivale in amore Beatrice Buonocore.

La confessione di Chiara Rabbi prima della scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne

Chi sceglierà Davide tra Chiara e Beatrice? Se il tronista ha confessato a Uomini e Donne di essere confuso, la Rabbi sembra avere le idee chiare sulla possibile scelta del pugliese: "Non sono mai stata positiva a riguardo. Mi sento in ansia e spaventata: non ho mai affrontato questo percorso in modo sereno, vedendo Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa. [...] L’ho sempre visto preso da me, con grande trasporto fisico. Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Sono sempre stata certa che la sua scelta non sarei stata io. Più di avvicina la fine, più cresce la paura di farsi male".

"Ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a credere in me stessa, che è riuscita a farmi sentire bella e a farmi acquisire quell’autostima che nell’ultimo periodo avevo perso" ha continuato Chiara ringraziando Davide per tutte le emozioni vissute insieme a Uomini e Donne "...in tutto il percorso ho sempre percepito la sua verità e questo è il motivo principale per cui non sono mai riuscita ad arrabbiarmi fino in fondo con lui né sentirmi presa in giro. [...] Dovrebbe buttarsi e credere nella dolcezza dei miei occhi. So che spesso il mio essere schiva può mettere paura, ma se ha voglia di provarci gli prometto che ne varrà la pena".

Leggi anche Michele Dentice rompe il silenzio sulle scelte dei tronisti

La Rabbi ha parlato anche della sua rivale in amore Beatrice, riservandole parole di grande stima: "C’è sempre stato un rapporto di grande rispetto. Beatrice è una ragazza buona, che non ha bisogno di denigrare le altre persone per esaltare se stessa. E questo è sinonimo di grande maturità. Ringrazierò sempre la correttezza, intelligenza e maturità di Beatrice, che hanno fatto sì che entrambe potessimo vivere il nostro percorso nella maniera più serena possibile. Il nostro unico problema si chiama Davide. Forse, se ci fossimo incontrate in un’altra situazione, sarebbe anche nata una sorta di simpatia".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.