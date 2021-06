Uomini e Donne, Chiara Rabbi su Davide Donadei: "È una fase litigiosa"

Gossip TV

La coppia del trono classico intervistata da Uomini e Donne Magazine.

Sono trascorsi quattro mesi dalla scelta del 25enne pugliese Davide Donadei che ha terminato il suo trono scegliendo la 24enne romana Chiara Rabbi. Come procedono le cose per la coppia del trono classico? Pare che al momento sia una fase delicata. A rivelarlo sono stati loro stessi al magazine di Uomini e Donne. Anche se l'amore che li lega è sempre invariato, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice che hanno deciso di convivere a Parabita in Puglia, stanno, stanno vivendo una fase delicata del loro rapporto, caratterizzata da alcune discussioni.

"Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide”, ha dichiarato Chiara.

Nonostante i litigi, Davide ha voluto rassicurare che il loro legame resta solido e i due molto complici: “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”, ha dichiarato l'ex tronista pugliese.

Davide, il giorno della scelta, ha confessato di esser rimasto colpito dalla ragazza e in due esterne in particolare: una a Fontana di Trevi e un confronto avvenuto in camerino. In quei due momenti in particolare, ha capito di provare una sentimento per le 24enne romana.

