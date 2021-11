Uomini e Donne, Chiara Rabbi parla della storia d'amore con Davide Donadei e sul nuovo tronista Matteo Ranieri rivela...

Gossip TV

Chiara parla della sua storia d'amore con l'ex tronista Davide.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Davide Donadei e Chiara Rabbi prosegue a gonfie vele. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex corteggiatrice ha svelato i loro progetti futuri e detto la sua sul nuovo tronista Matteo Ranieri.

Chiara Rabbi: la storia con Davide e l'amicizia con il nuovo tronista Matteo

"Ho sempre cercato una persona che, oltre a trattarmi come una fidanzata, mi portasse nella sua vita a trecentosessanta gradi. Davide mi include in ogni cosa che fa, mi fa sentire importante" ha confessato Chiara parlando della sua storia d'amore con Davide "Ci comportiamo proprio come una famiglia. Non trovo note negative nel fatto di aver lasciato la mia vita. Non voglio raccontare una favola, però è quella che sto vivendo. Oggi sono più sicura e lo devo anche a lui: è il mio specchio migliore".

"Io sarei prontissima per diventare mamma dei figli di Davide e anche lui credo lo sia" ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivelando di essere pronta a fare il grande passo "Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato di matrimonio e gli ho confessato che sarei pronta a dirgli di sì anche in questo momento. Sono convinta lui sia il mio uomo perfetto".

Chiara ha voluto dire la sua anche su Matteo, il nuovo tronista e suo grande amico: "Sono tanto contenta per lui. Ci sentiamo continuamente e abbiamo creato un bellissimo rapporto in questi mesi. Credo che questa sarà l’occasione giusta per far vedere a tutti chi è veramente, per riscattarsi e far capire tante cose. L’ho visto soffrire di fronte a certe insinuazioni prive di fondamento, ma è rimasto in disparte. So che sarà un tronista diverso: Matteo sta cercando una storia importante, non il gossip né le copertine".

