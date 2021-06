Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei a Temptation Island? “L’idea di metterci alla prova…”

Gossip TV

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono una coppia solida dopo la scelta a Uomini e Donne, ma non sembrano intenzionati a mettersi alla prova a Temptation Island.

Tra le coppie dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei sembra essere quella più rodata e affiata, tanto che l’ex corteggiatrice ha deciso di trasferirsi in Puglia per stare al fianco del tronista. I due hanno raccontato come procede la vita di coppia e hanno parlato della possibilità di approdare nella nuova edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, Chiara e Davide pronti per Temptation Island?

Davide Donadei ha fatto un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, senza mai tradire il vero sé stesso anche nelle situazioni più scomode. Dopo settimane di confusione e indecisione, il tronista pugliese ha deciso di concludere il suo percorso con Chiara Rabbi. È nata così una bellissima coppia, affiatata e piena d’amore, che ha scelto subito di gettarsi a capofitto in una convivenza, non potendo sopportare di stare lontano per lunghi periodi a causa degli impegni lavorativi. Chiara, infatti, ha lasciato Roma per trasferirsi in Puglia e lavorare nel ristornate del suo fidanzato, compiendo così un grande atto d’amore.

“C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato. Siamo due persone che guardano nella stessa direzione”, ha ammesso il Donadei al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. Dopo essersi conosciuti davanti alle telecamere, Chiara e Davide hanno intenzione di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island?

“In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra […] A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile”, hanno risposto i due ex protagonisti del Trono Classico. Nel frattempo sono state svelate le prime due coppie del reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia.

