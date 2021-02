Uomini e Donne, Chiara Rabbi dopo la scelta: "Mi sono accorta di essere davvero innamorata di Davide"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Chiara dopo la scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne.

In questi ultimi giorni è andata in onda la scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il bel tronista pugliese ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme a Chiara Rabbi, preferendola alla dolce Beatrice Buonocore.

Chiara Rabbi apre il suo cuore dopo la scelta a Uomini e Donne

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Chiara ha raccontato le emozioni vissute subito dopo la scelta: "Davide è proprio come lo immaginavo, ma mi sorprendo di continuo perché mi accorgo ogni giorno di quanto siamo uguali. Abbiamo gli stessi pensieri, sogniamo le stesse cose. Mi fido completamente di lui. Non mi aspettavo fosse così tanto dolce e premuroso, ma è anche un po' presuntuoso".

"Dal primo momento in cui l'ho visto ho provato qualcosa di forte" ha aggiunto l'ormai ex corteggiatrice di Uomini e Donne "Credo che con Davide per me sia stato un colpo di fulmine; poi, giorno dopo giorno, si è alimentato ed è cresciuto, ma all'interno del programma non volevo dirglielo. Ho provato a farglielo capire in silenzio. In questi giorni mi sono accorta di essere davvero innamorata di lui, e sono felice di avere al mio fianco una persona così meravigliosa. C'è un sentimento forte, che ci fa sognare in grande".

La Rabbi ha poi rivelato il momento più bello vissuto finora con Donadei: "La prima sera che siamo tornati a casa dopo la puntata. Avevamo entrambi molta voglia di trovare finalmente la nostra intimità, eppure avevamo talmente tanta curiosità di parlare e scoprire quello che avevamo provato in questi mesi, che abbiamo passato due ore abbracciati solo a parlare e guardarci. Questo è stato il mio momento preferito: nonostante la nostra età e la voglia di fare l'amore, sentivamo il bisogno di capire tanto l'uno dell'altra".

