Uomini e Donne, chi è Selene Querulo? Tutto sulla discussa corteggiatrice di Davide Donadei

Vita privata e curiosità sulla corteggiatrice di Davide.

Selene Querulo è una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne. Conosciamo meglio la corteggiatrice del tronista Davide Donadei, che sembra aver conquistato l'attenzione anche del cavaliere Nicola Vivarelli.

Vita privata e Curiosità su Selene, la corteggiatrice di Uomini e Donne

Classe 2001, Selene è originaria di San Severino Marche, in provincia di Macerata. Oggi vive a Matelica insieme alla madre e a suo fratello minore. Si diploma l'istituto alberghiero di Cingoli e inizia a lavorare come cameriera in un locale, con il sogno di diventare un giorno Event Manager. Del suo passato non si hanno molte informazioni ma sembrerebbe aver avuto un trascorso difficile da affrontare. Si definisce una persona molto impulsiva, ma molto realista. Ama viaggiare e l’uomo dei suoi sogni deve essere gentile, bello esteticamente e pieno di attenzioni nei suoi confronti.

Selene arriva a Uomini e Donne per un appuntamento al buio e subito decide di dichiararsi per Davide. Il tronista è diviso tra due corteggiatrici, da un lato c'è Beatrice, dall'altro Selene. Tra le due naturalmente non scorre buon sangue e sono pronte a farsi guerra per contendersi il cuore del bel ragazzo dagli occhi blu. La Querulo finisce più volte al centro delle critiche per il suo comportamento giudicato presuntuoso e arrogante. Un altro protagonista del dating show che ha messo gli occhi sulla corteggiatrice è Nicola Vivarelli, il giovane ex corteggiatore di Gemma Galgani. Inevitabilmente, così facendo Sirius è diventato bersaglio di numerose polemiche sia da parte di Donadei che da parte della stessa dama torinese.

Ecco alcune curiosità su Selene Querulo: non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo, la sua passione è viaggiare in giro per il mondo, si descrive come una persona estremamente altruista e impulsiva. Il suo profilo Instagram conta circa 11mila follower.

