Uomini e Donne, chi è Sabina Ricci? Età, Foto, curiosità sulla dama di Uomini e donne

Avete visto Sabina Ricci al programma di Maria De Filippi? Qui potete saperne di più sulla dama di Uomini e donne.

L'edizione 20/21 di Uomini e donne sta dando spazio anche a Sabina Ricci, l'avvenente romana 52enne dai capelli biondi e gli occhi azzurri. La dama del parterrre over del dating show condotto da Maria De Filippi, frequenta regolarmente Biagio Di Maro, uno dei protagonisti del trono over. Nelle scorse settimane Biagio è stato un corteggiatore molto impegnato di fronte alle attenzioni di Maria Tona e Gemma Galgani. Solo una decina di giorni fa aveva portato in studio alcune segnalazioni riguardanti Maria Tona e Sabina Ricci. Il cavaliere aveva rivelato alla conduttrice di aver scoperto che le due dame andavano insieme in palestra a Roma.

Sabina Ricci: quanti anni ha, dove vive e che lavoro fa nella vita

Nata il 30 settembre 1968, Sabina ha 52 anni e vive a Roma. Sono poche le informazioni sul suo conto che circolano sul web, ma alcuni siti riportano il fatto che sia laureata in Scienza Politiche, che sia stata sposata e non abbia figli. Tra le attività di cui si occupa nella vita privata c'è quella di dog sitter, essendo un'amante degli animali.

Sabina Ricci: cosa dicono di lei i suoi account Facebook e Instagram

Come detto sopra, Sabina Ricci dedica il massimo impegno possibile nella cura degli animali, soprattutto cani e gatti. I suoi account social sono un fiume d'amore per quelle creature e i suoi post sono dedicati tanto agli animali che vivono con lei, quanto a quelli in difficoltà. Sabina condivide spesso fotografie e messaggi di cani e gatti trovati per strada e in cerca di padrone ed si schiera fortemente contro i maltrattamenti nei loro confronti. Tra gli hobby che segnala su Facebook ci sono il ballo della bachata (una danza caraibica molto sensuale), la cura della pelle (presumibilmente con prodotti naturali), il fitness, l'aerobica e il cinema.