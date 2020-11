Uomini e Donne, chi è Riccardo Guarnieri? Età, Carriera, Ida Platano e Curiosità sul cavaliere del Trono Over

Gossip TV

Riccardo Guarnieri è stato il Cavaliere del Trono Over e ora è tornato a Uomini e Donne: ecco quanti anni ha, che lavoro ha fatto e qualche altra curiosità su di lui e Ida Platano.

Riccardo Guarnieri è un personaggio molto noto ai fan di Uomini e Donne e Temptation Island: ma chi è quest'uomo che ha affascinato e fatto discutere gli spettatori, anche e soprattutto per la sua lunga storia con Ida Platano? Andiamo a scoprirlo insieme, indagando su alcuni aspetti della sua vita e su altre curiosità.





Chi è Riccardo Guarnieri? Scopriamo qualcosa in più sul Cavaliere dell'ex-Trono Over

Riccardo Guarnieri nasce nel 1979 a Statte, in provincia di Taranto, dove ha cominciato a lavorare come operaio edile, e dov'è vissuto per un lungo periodo, tornando a casa dei genitori dopo una convivenza mal riuscita (e dalla quale è poi sbocciato il desiderio di cercare una nuova compagna, proprio a Uomini e donne). Con un fratello e una sorella, Riccardo ha sempre dato molto valore alla famiglia, senza mai rinunciare alla ricerca di un'anima gemella che gli permettesse di crearne un'altra. 41 anni, ama la palestra e lo sport, abitudini che hanno contribuito a cesellare il suo fisico prestante (184cm di altezza per 78 chili di peso). Sul suo profilo Instagram risulta ancora di "Taranto", quindi il suo momentaneo trasferimento a Brescia, come vedremo, non lo ha ancora allontanato dalla sua terra (nè a quanto pare dal suo amato cagnolino). D'altronde, come testimonia questa foto, è sempre legato alla Puglia...

Riccardo Guarnieri con Ida Platano tra Uomini e Donne e Temptation Island: curiosità

Per molti è difficile pensare a Riccardo Guarnieri senza pensare anche a Ida Platano, la donna con cui si scambiò da subito sguardi d'intesa durante Uomini e Donne nel 2017, quando entrambi erano star dell'allora Trono Over. Non che nel tempo e nelle edizioni del programma non siano mancate "distrazioni" da entrambe le parti, ma sicuramente per il pubblico televisivo la coppia Riccardo Guarnieri - Ida Platano è stata una delle più discusse (e sembra esserlo ancora adesso).





La loro relazione ha visto un importante "tagliando" durante ildel 2018, dove il falò dei chiarimenti non è riuscito mai davvero a stabilizzare il loro rapporto. Nel corso degli anni si sono riavvicinati ma anche poi definitivamente, tanto che Guarnieri è ora tornato da solo all'(dove non esiste più la distinzione tra Trono Over e Trono Classico). Per Ida, Riccardo per un periodo ha anche provato una convivenza con lei a, di breve durata. Inevitabilmente si può leggere dell'amarezza in qualche frase che il normalmente solare Riccardo lascia su Instagram ai suoi fan...