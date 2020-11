Uomini e Donne, chi è Nino Vadalà? Età, Lavoro e Curiosità sul corteggiatore di Sophie Codegoni

Gossip TV

Conosciamo meglio il giovane corteggiatore di Uomini e Donne.

Tra i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne c'è Nino Vadalà. Il giovane corteggiatore ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore della bella tronista Sophie Codegoni. Conosciamolo meglio.

Tutto su Nino Vadalà, il giovane corteggiatore di Uomini e Donne

Nino nasce a Como e ha una sorella. Non si sa molto sulla sua vita perchè è un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma di maturità si iscrive all’Università di Milano dove si laurea in Economia e Business. Nino crea con alcuni amici una community molto nota tra gli adolescenti: This is Me, che ha lo scopo di dare un’opportunità ai giovanissimi di farsi riconoscere ed emergere. Nino ha anche un passato da calciatore; il calcio è anche una sua grande passione.

Decide di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Sophie Codegoni. Nino arriva nel programma e lascia tutti a bocca aperta. Durante la prima esterna, invita Sophie a fare la pizza per conoscersi meglio conquistandola: "Ho fatto la prima pizza della mia vita con Nino. Dalla prima volta che l’ho visto, penso tanto a lui. Sto bene e riesce a togliere alcune mie ansie e vorrei uscire nuovamente con lui senza nulla togliere a Marco con cui sono stata bene". Le cose tra i due, però, si mettono molto male dopo il loro primo bacio. La ragazza, dopo averlo baciato, dichiara di non provare ancora emozioni forti con nessuno.

Ecco alcune curiosità su Nino Vadalà: ama stare con gli amici e pubblicare le foto delle serate e dei viaggi sui social, è un grande tifoso dell’inter. Non ha tatuaggi visibili sul corpo. È molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 3000mila follower.

