Uomini e Donne, chi è Nicole Vinti? Età, Vita Privata e Curiosità sulla dama del Trono Over

Nell’ambito del Trovo Over si fa notare recentemente a Uomini e donne Nicole Vinti di cui scopriamo vita morte e quasi miracoli.

Questo inizio di 2021 sembra confermare come sempre più sarà l’anno del Trono Over, almeno televisivamente parlando, e riferendoci al successo immortale di Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi ha presentato una serie di personaggi che negli ultimi mesi hanno catturato attenzione e simpatia dei telespettatori e tra questi un ruolo non di poco peso è giocato da Nicole Vinti, nonostante si sia affacciata da poco fra le dame. Molti cavalieri, infatti, si sono già fatti avanti con i loro cavalli bianchi di razza per corteggiarla e richiedere di conoscerla, al di là delle apparenze.

Chi è Nicole Vinti, dama fra le più ambite?

Nicole Vinti è una imprenditrice, si occupa di consulenza d’immagine, sempre che questo aiuti a chiarire meglio il suo ambito, si potrebbe anche definire hair stylist. Nata in un anno proverbiale, il 1968, almeno a quanto sembra, visto che notizie certe non ce ne sono, è della provincia di Varese, per l’esattezza di Gallarate, fra i laghi e l’aeroporto di Malpensa. Fra i social e il web non si trovano molti dettagli sul suo passato, sulla biografia di Nicole prima di varcare la soglia degli studi di Uomini e donne.

Ama sicuramente la moda e i capelli sembrano la sua passione, come si evince guardando il suo account Instagram, tanto che avrebbe anche studiato a Londra. Con una rapida ricerca su google si scopre che ha un salone nella sua Gallarate, fra barbershop di livello e cesellatore di total look. Ha curato l’acconciatura di Elettra Lamborghini nel corso del suo matrimonio di qualche mese fa. Insomma, sicuramente la visibilità non manca alla Vinti, specie ora che è protagonista dei pomeriggi televisivi, tanto che alcuni pensano che la ricerca dell’amore interessi in realtà poco all’avvenente lombarda.