Uomini e Donne, chi è Michele Dentice? Età, Foto, curiosità sul cavaliere

Michele Dentice è un apprezzato cavaliere in Uomini e Donne: ecco quanti anni ha, che lavoro fa e altre curiosità su di lui e il suo rapporto con Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua.

Michele Dentice è una presenza molto popolare nell'ultima stagione di Uomini e donne: è il cavaliere del parterre maschile diviso tra Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua. Ma chi è Michele Dentice? Qual è la sua formazione, quali sono i suoi trascorsi privati? Scopriamolo insieme, indagando sulla sua vita e su alcune curiosità.





Chi è Michele Dentice? Scopriamo qualcosa in più sul Cavaliere di Uomini e donne

Michele Dentice è nato a Napoli nel 1984 e ha dedicato la sua vita alla cura del corpo, non solo scolpendo il suo corpo in palestra, ma anche abbracciando un approfondimento scientifico: si è infatti laureato in Scienze motorie, sport e salute all'Università degli Studi Parthenope di Napoli, facendo seguire alla laurea il master in psicologia dello sport all'Unicusano, guardando a una specializzazione in ambito nutrizionismo. Insegnante di educazione fisica e mental coach, sostiene l'importanza di un benessere mentale prima dell'ottimale forma fisica, il vero "mens sana in corpore sano". Ha purtroppo un divorzio alle spalle con una donna, dopo un matrimonio durato solo un anno e mezzo: hanno avuto un figlio (il primo dei cinque che sogna di avere), il suo orgoglio, com'è evidente nella pagina Instagram.





Michele Dentice con Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua in Uomini e Donne: curiosità e vita privata

Forse anche in seguito a questo periodo negativo, è statoalla quale pare sia molto legato (ma ha anche due fratelli), per dare una svolta positiva alla sua vita.

Arrivato a Uomini e donne nel settembre 2020, Michele Dentice ha subito fatto parlare di sè per il fisico prestante e per la sua ferma intenzione di non mostrarsi come il solito "tutto muscoli e niente cervello". Due dame sono rimaste affascinate da lui, ma non con lo stesso successo. Michele era infatti diviso tra Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua, e sulle prime sembrava che fosse proprio Carlotta la favorita di Dentice, specialmente dopo una serata trascorsa in una prolungata conversazione. Col passare delle puntate però Michele ha preferito Roberta, ma forse mal gliene incoglie: è Roberta infatti poco dopo a interrompere la frequentazione, sostendo che Michele non è stato abbastanza presente: che Carlotta sia ancora in fondo nei suoi pensieri? Lui non sembra troppo preoccupato... e probabilmente sta imparando a prendere la vita come viene.