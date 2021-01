Uomini e Donne: chi è Maurizio Guerci, il cavaliere che ha spezzato il cuore di Gemma Galgani

Gossip TV

Tutto sul concorrente di Uomini e donne che ha creato polemiche e critiche per aver lasciato Gemma.

Gemma Galgani spera ancora che torni da lei, ma quello che è sicuro, manifestato pubblicamente a Uomini e donne e nei social, è che la popolare protagonista del programma di culto della tv del pomeriggio non l’ha presa certo bene, la separazione dal cinquantenne piemontese Maurizio Guerci.

Maurizio Guerci e Gemma Galgani, una relazione in televisione nazionale

Il cavaliere Maurizio Guerci è entrato a Uomini e donne a novembre del 2020 e ha iniziato una relazione intensa con Gemma Galgani. I due hanno dormito insieme, come sanno tutti quelli che hanno seguito il programma, in una vera relazione in televisione nazionale. Ma arrivano le festività, seppure in zona rossa nazionale, ed ecco che al ritorno arriva la doccia fredda: il loro rapporto si è raffreddato fino a concludersi. La ragione? Maurizio, che ha preso la decisione, molto criticata dai telespettatori, ha parlato di “un momento di crisi personale”.

Il corteggiamento fra i due è iniziato presto, con la Galgani che non ha nascosto da subito il suo interesse, prima chiedendo un ballo insieme e poi delle uscite, con una reazione prima recalcitrante, poi sempre più convinta di Maurizio Guerci. Arriva il primo bacio, Gemma sembra sempre più convinta, anche se Maurizio contemporaneamente usciva, almeno all’inizio, anche con Valentina Dartavilla Lupi. “Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”, le parole promettenti di Maurizio.

Lunghi baci, notte passionale e poi ecco la doccia fredda a gennaio. Gemma, però, continua a sperare in un ritorno di fiamma, che Maurizio possa ripensarci.

Un profilo di Maurizio Guerci

Vive a Mantova, il seduttore Maurizio Guerci, anche se viene dal Piemonte. Ha alle spalle un matrimonio, ma non figli, che si è concluso ormai una decina di anni fa. Sembra amare le relazioni serie, visto che ha poi avuto un rapporto molto lungo, ben 10 anni, conclusosi solo lo scorso anno, a inizio 2020. Non è stato mai chiarito quale sia il suo lavoro, sul quale rimane una patina di mistero, come su molte cose che riguardano la vita di quest’uomo di 50 anni. Sappiamo però, perché ne ha parlato in televisione lui stesso, che non vuole avere figli.