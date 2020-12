Uomini e Donne, chi è Matteo Ranieri? Curiosità, Età, Foto del corteggiatore di Sophie Codegoni

Gossip TV

Un gioco di seduzione lungo e sotto gli occhi dei riflettori e delle camere di Maria De Filippi. Uomini e Donne ci ha regalato un nuovo personaggio, Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie Codegoni, che scopriamo insieme, fra biografia e curiosità.

È un tipo paziente, ma del resto per fare il corteggiatore a Uomini e Donne è una dote cruciale, aspettando di essere chiamato in causa. Stiamo parlando di Matteo Ranieri, il tutuatissimo ligure corteggiatore di Sophie Codegoni.

Chi è Matteo Ranieri?

È uno scorpione, Matteo Ranieri, essendo nato nel novembre del 1992 a Recco, terra natale della proverbiale focaccia al formaggio, e si divide fra l’azienda di famiglia e uno sport che pratica con grande passione, il grappling, una lotta sportiva che potrebbe sembrare la nostra greco-romana. Si impegna con grande costanza, fra allenamenti e competizioni, che documenta regolarmente con delle foto su Instagram.

“Mi piace per il suo essere sincera e diretta nel dire le cose, rimanendo educata”, così Matteo ha definito con gli occhi a cuore Sophie, che si è interessata a lui, ma dopo un po’ di tempo di attesa prima di accettare di uscire insieme. Settimane seduto in ‘panchina’ e poi finalmente è arrivata l’occasione di conoscersi, scoprirsi e piacersi, nonostante l’agguerrita concorrenza di Antonio Borza, ma anche l’arrivo di un nuovo rivale, Giorgio, che non sembra abbia lasciato indifferente Sophie. Questa’ultima, però, ha toccato il cuore di Matteo, commuovendo, quando gli ha fatto una tenera sorpresa per il compleanno, con tanto di regalo e torta per festeggiare.

Alcune curiosità sul corteggiatore di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri

Ha iniziato ad appassionarsi allo sport di combattimento dopo una rissa finita male a scuola, in cui si è sentito indifeso, lo ha raccontato lui stesso. Sono arrivate poi le lezioni di kickboxing e l’allenamento nelle arti marziali. Un altro amore è quello per i tatuaggi. Spesso è protagonista di performance con il suo tatuatore in giro per incontri del settore. Ama anche il suo cane, e le montagne che sono a pochi passi dalla sua città.

La sua vita lavorativa è iniziata gestendo un negozio di abbigliamento, ma presto è stato attirato dall’azienda di famiglia, che produce serramenti, a cui ancora si dedica, fra una pausa sportiva e naturalmente i suoi attuali impegni televisivi.