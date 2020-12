Uomini e Donne, chi è Marianna Faraldo? Età, Foto, curiosità sulla corteggiatrice di Uomini e donne

Gossip TV

Marianna Faraldo è riuscita già a far parlare di sè in Uomini e Donne: ecco cosa sappiamo della donna che sta intrigando Gianluca De Matteis e Armando Incarnato.

Marianna Faraldo, appena apparsa come corteggiatrice nell'ultima stagione di Uomini e donne, ha subito attirato l'attenzione su di sè per aver intrigato Armando Incarnato e Gianluca De Matteis. Ma chi è Marianna Faraldo? Un'indagine sulla rete aiuta poco, perché è una donna avvolta nel mistero.

Chi è Marianna Faraldo? Scopriamo qualcosa in più sulla corteggiatrice di Uomini e donne

Originaria della Campania, Marianna Faraldo risulta residente a Roma, almeno stando al suo profilo Instagram. È però un profilo piuttosto privo di effettive informazioni sul suo conto: quel che si sa della sua vita privata (ignoriamo anche l'età di Marianna), arriva direttamente dalla partecipazione a Uomini e donne di Maria De Filippi. In passato ha avuto tre relazioni durate all'incirca sei anni in tutto, ma non si è capito con chi, nè l'interessata lo ha rivelato. Si dichiara convinta che si seduca con la sensualità e la femminilità, e secondo lei non esistono ruoli prefissati di preda o predatore, ma nel gioco di coppia ci si scambia le parti. Ma con chi sta giocando Marianna?





Marianna Faraldo con Armando Incarnato e Gianluca De Matteis in Uomini e Donne: curiosità e vita privata

Appena sbarcata a Uomini e donne come corteggiatrice, Marianna Faraldo ha dichiarato di aver partecipato solo per conoscere Armando Incarnato, ma nel corso delle puntate la sua attenzione si è spostata su Gianluca De Matteis. Entrambi sono usciti con lei, così come uscivano con Lucrezia Comanducci, ma quest'ultima alla fine si è concentrata nuovamente su Incarnato, lasciando a Marianna la conoscenza più approfondita con Gianluca, che ha deciso di trascorrere con lei del tempo in esterna. Marianna ora infatti sembra pencolare più su Gianluca, e solo il tempo ci dirà se sarà in grado di scoprire il vero amore che, come lei stessa ha dichiarato, finora non ha ancora trovato.