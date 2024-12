Uomini e Donne: Chi è Margherita Aiello? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Dama del Trono Over

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Margherita Aiello, una delle dame del Trono Over più in vista di questa edizione di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: Ecco chi è Margherita Aiello

Margherita Aiello è nata i primi giorni di ottobre, dunque è del segno della Bilancia. Non conosciamo l'anno di nascita, ma non dovrebbe ancora aver compiuto quarant'anni. Attualmente vive tra Milano e Catania, che dovrebbe essere proprio la sua città natale; infatti, dovrebbe avere origini siciliane.

Ad oggi è una delle dame più in vista del parterre femminile del Trono Over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. L'Aiello ha dato nell'occhio perché una bellezza tipicamente mediterranea, ma anche per la sua turbolenta frequentazione con il cavaliere Mario Cusitore. Dato che quest'ultimo voleva approfondire la conoscenza anche con un'altra dama, Morena Farfante, tra i due è iniziato un periodo di tira e molla. Poi, l'Aiello e Cusitore hanno deciso di andare oltre; nonostante abbiano fatto l'amore, lui continuava a mostrarsi indeciso e lei insofferente, quindi hanno capito che fosse il caso di mettere un punto alla loro frequentazione. Al momento, l'Aiello non sta uscendo con nessuno, ma resta in attesa dell'uomo giusto per lei.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @margheryta_aiello, che conta quasi 37.000 follower. Nella sua bio leggiamo: Analista di Laboratorio chimico, Laureata in Scienze dell'Alimentazione, Laureanda Magistrale in Nutrizione Umana, e poi la sua massima, "Take care of yourself", ossia "Prenditi cura di te stesso". Tra i vari selfie che posta, ci sono anche degli scatti che la ritraggono in compagnia di sua figlia, una bambina che avrà all'incirca 8 anni. Infatti, è una giovane mamma. Inoltre, possiamo evincere da un video che l'Aiello ha pubblicato che ama i balli latino-americani, il sushi, i viaggi e soprattutto il mare.

