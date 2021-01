Uomini e Donne, chi è l'ex marito di Ida Platano? News e Curiosità sulla dama del Trono Over

Gossip TV

È l'uomo del mistero, ma il primo marito dell'Ida Platano di Uomini e donne è arrivato molto prima di Riccardo Guarnieri: quando si era sposata la prima vola la dama del Trono Over?

Ida Platano, star del Trono Over a Uomini e donne anche nell'edizione 2020-2021, una delle figure più amate e seguite nel programma e fuori, ormai influencer affermata, è stata già sposata con un uomo di cui non si sa nulla: ma a quando risale questo matrimonio? Come ha influito sulla sua vita? Chi è Ida Platano?

Ida Platano, il primo matrimonio misterioso e il figlio Samuele

Non si conosce l'identità dell'ex-marito di Ida Platano, ma si sa che la Dama si era sposata con lui quando aveva solo 18 anni, quindi nel lontano 2000: l'unione è durata dieci anni e ha portato Ida a seguire questa persona al nord, essendo tra l'altro le nozze l'unico modo di far digerire alla sua famiglia questo legame. È bene tuttavia notare che il figlio Samuele non arriva da questa relazione, bensì da un'altra avuta successivamente, un paio di anni dopo la fine del matrimonio. Ida ha scelto di crescere Samuele da sola, decisione che ancora oggi considera la migliore della sua vita, legata com'è al bambino.





Ida Platano, parrucchiera, influencer e star di Uomini e donne

Classe 1982, siciliana, persona atletica e amante dello sport, un metro e settanta per 50Kg di peso, Ida Platano è diventata rapidamente una leggenda di Uomini e donne, approdando al programma nel 2015 prima come corteggiatrice, poi come Dama. Di professione parrucchiera con una sua boutique nel bresciano, ormai Ida guadagna sicuramente di più come influencer quotatissima sui social, specie dopo il suo passaggio a Temptation Island nel 2018, che ne ha consolidato la popolarità.





Ida Platano, il matrimonio mancato con Riccardo Guarnieri

Nell'ambito di Uomini e donne, è stata la relazione di Ida Platano con Riccardo Guarnieri a tenere banco per anni, contribuendo alla loro fama. Si amano subito nel 2017, anche se il rapporto è burrascoso, e la partecipazione di entrambi a Temptation Island conferma più la "flessibilità" di Riccardo che la solidità del loro legame. Nel corso del 2018 nello studio di Uomini e donne, nonostante scocchino scintille con Armando Incarnato per lei e Roberta Di Padua per lui, Ida e Riccardo ripartono insieme, addirittura dopo una proposta di matrimonio da parte di Guarnieri! Se nella primavera del 2020 la storia d'amore sembra procedere bene, a luglio i due si separano (sembra) definitivamente, senza convolare a nozze, dopo una lunga ma evidentemente rilevatrice convivenza forzata dal lockdown. Come mai però Riccardo ultimamente ha voluto di nuovo Ida nel parterre di Uomini e Donne? Leggi anche Uomini e Donne, chi è Riccardo Guarnieri? Età, Carriera, Ida Platano e Curiosità sul cavaliere del Trono Over