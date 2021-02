Uomini e Donne, chi è Giancarlo Cellucci? Tutto sul cavaliere che ha spezzato il cuore di Aurora Tropea

Gossip TV

Un cuore è stato spezzato a Uomini e donne, quello di Aurora Tropea. Chi è il "responsabile"? Giancarlo Cellucci che vogliamo conoscere meglio.

Nella stagione 2019-2020 di Uomini e Donne era transitato nella sfera degli interessi di Aurora Tropea, ma in in questa stagione 2020-2021 Giancarlo Cellucci si è guadagnato molto più tempo sotto i riflettori da cavaliere del Trono over. I flirt amorosi che intrattiene nel programma di Maria De Filippi sono altalenanti con tutte le sue fiamme, Aurora, Alessandra e Angela. È difficile cogliere l'essenza della sua personalità essendo uno dei cavalieri più riservati del parterre del dating show, ma il suo carisma è fuori discussione. Si è reso protagonista di uno scontro con Aurora, il cui accordo (lei gli aveva dato l'esclusiva, lui no) è andato in fumo quando lui ha iniziato a non risponderle più.

Uomini e Donne: data, luogo di nascita e vita privata di Giancarlo Cellucci

Nato a Roma il 5 luglio 1969, Giancarlo Cellucci è riuscito a mantenere pressoché intatta la sua sfera privata, tanto che le informazioni su di lui sono sostanzialmente azzerate, nonostante fosse stato più volte accusato dai partecipanti e opinionisti del programma di essere lì per esibizionismo anziché per fini sentimentali. Non si conoscono dettagli sulla sua professione né sulle relazioni precedenti a Uomini e donne, ma si sa che ha due figli di cui uno di nome Leonardo. Anche i suoi account sui social network dicono pochissimo di lui. Sia il profilo Instagram, sia il profilo Facebook sono settati in modalità privata.